Last Exit Schinkenstraße: Infos zum Start morgen, Besetzung, Handlung und mehr

"Last Exit Schinkenstraße" läuft ab Herbst 2023. Wir haben für Sie alle Infos zur Comedyserie rund um Start, Stream, Handlung, Besetzung und Folgen zusammengestellt.

Im Herbst 2023 startet im deutschsprachigen Raum die Serie "Last Exit Schinkenstraße". Die mehrteilige Serie verspricht eine unterhaltsame Geschichte über zwei erfolglose Musiker, die in der Schlagerszene auf Deutschlands beliebtester Partyinsel Fuß fassen wollen: Mallorca. Die neue Comedyserie spielt sowohl auf Mallorca als auch in Hamburg, die Dreharbeiten fanden auch an beiden Orten statt.

Wir informieren Sie in diesem Artikel über alle Wichtige zu "Last Exit Schinkenstraße" rund um den Start, die Folgen, die Handlung und den Stream. Außerdem verraten wir, ob es bereits einen Trailer zur Serie gibt und welche prominenten Musiker Teil des Cast und somit der Serie sind.

"Last Exit Schinkenstraße": Start der Serie

"Last Exit Schinkenstraße" startet am Freitag, den 6. Oktober 2023. Zunächst ist die Serie auf eine Staffel beschränkt, es ist allerdings durchaus möglich, dass eine zweite Staffel erscheint.

"Last Exit Schinkenstraße": Folgen

Die Serie besteht aus insgesamt sechs Folgen, welche alle auf einmal zum Release am 6. Oktober verfügbar sind. Somit erscheinen die einzelnen Folgen nicht Woche für Woche, wie bei anderen Serien. Die Titel der 30-minütigen Episoden sind noch unbekannt.

Hier ist ein Überblick der einzelnen Folgen und ihren Titeln:

Folge 1: "Titel ist noch nicht bekannt" - 6. Oktober 2023

Folge 2: "Titel ist noch nicht bekannt" - 6. Oktober 2023

Folge 3: "Titel ist noch nicht bekannt" - 6. Oktober 2023

Folge 4: "Titel ist noch nicht bekannt" - 6. Oktober 2023

Folge 5: "Titel ist noch nicht bekannt" - 6. Oktober 2023

Folge 6: "Titel ist noch nicht bekannt" - 6. Oktober 2023

"Last Exit Schinkenstraße": Stream - Wo läuft die Serie?

Um "Last Exit Schinkenstraße" sehen zu können, benötigen Sie ein Prime Video Abo. Ein Jahresabo bei Amazon Prime kostet aktuell (Stand September 2023) 89,90 Euro. Alternativ steht Ihnen bei Interesse noch ein Monatsabo für 8,99 Euro pro Monat zur Verfügung.

Besetzung von "Last Exit Schinkenstraße"

Die Hauptrollen in "Last Exit Schinkenstraße" werden von Heinz Strunk und Marc Hosemann gespielt. In Nebenrollen sind Schauspieler wie Bettina Stucky, Björn Meyer, Julia Jendroßek, Charly Hübner, Katharina Wackernagel, Bjarne Mädel und weitere zu sehen. Auch bekannte Musiker wie Mickie Krause, Olli Schulz und H. P. Baxxter sind Teil der Besetzung und haben in der Serie ihre Auftritte.

Hier folgt eine Übersicht zu den Schauspielern und ihren Rollen in der Serie:

Schauspieler Rolle Heinz Strunk Peter Marc Hosemann Torben Bettina Stucky Torbens Frau Ilona Bjarne Mädel Stefan Charly Hübner Manni Katharina Wackernagel Lena Carmen Molinar Anita Björn Meyer Casey Julia Jendroßek Cathleen José Barros Tarek Rocko Schamoni Dickie Schubert Borja Tous Commissioner Sánchez Lo Rivera Nina Mickie Krause Mickie Krause Olli Schulz Ernie H.P. Baxxter George

Die Serie wird von der i&u TV Produktion GmbH in Kooperation mit der Odeon Fiction GmbH für Prime Video produziert. Produzenten sind Nina Etspüler und Pierre Uebelhack, während die Drehbücher von Heinz Strunk verfasst wurden. Die Regie zur Serie führt Jonas Grosch. Zusätzlich zu seiner schauspielerischen Leistung schrieb Heinz Strunk auch mehrere Partylieder für die Schlager-Serie von Amazon Prime.

"Last Exit Schinkenstraße": Handlung der Mallorca-Serie

Die Serie erzählt die Geschichte von Torben (Marc Hosemann) und Peter (Heinz Strunk), zwei unbeholfenen Mitfünfzigern und Musikern. Nachdem sie von ihrer Tanzband "Boarding Time" auf die Straße gesetzt werden, beschließen sie, nach Mallorca zu gehen und dort Schlagerstars in El Arenal zu werden. Auf ihrem Weg zum Erfolg müssen sie sich mit Herausforderungen wie Songklau, Konkurrenz, Urlaubsaffären und Torbens misstrauischer Frau Ilona (Bettina Stucky) auseinandersetzen.

"Last Exit Schinkenstraße": Trailer

Ein herkömmlicher Trailer zur Serie war zunächst nicht verfügbar. Mittlerweile steht natürlich neben einem Teaser für unentschlossene oder neugierige Zuschauer auch ein offizieller Trailer zur Verfügung. Das Video gewährt einen Einblick in die Serie von Amazon Prime.

Hier finden Sie den Trailer zu "Last Exit Schinkenstraße":