"Lauchhammer – Neue Herren": TV-Termin, Darsteller, Handlung, Übertragung und alle Infos

Die neue Krimi-Reihe "Lauchhammer" gibt es mit der dritten Folge namens "Neue Herren" in der ARD zu sehen. Alle Infos rund um TV-Termin, Darsteller, Handlung und Übertragung haben wir hier für Sie.

Lauchhammer ist eine Stadt im Süden Brandenburgs und gehört zum Landkreis Oberspreewald-Lausitz. Der Ort ist der Namenspate der Krimi-Reihe "Lauchhammer - Tod in der Lausitz", die verschiedene Mordfälle der DDR aufarbeitet. Wie die Drehbuchautorin Frauke Hunfeld gegenüber dem arte-Magazin sagte, ist die Krimihandlung zwar frei erfunden, die Umstände beruhen aber auf wahren Verbrechen, die sich so in der DDR zugetragen haben. Der Schauplatz wurde ausgewählt, weil sich laut Regisseur Till Franzen die Handlung in einer Kleinstadt in der Lausitz zutragen sollte, die vom Strukturwandel betroffen ist. Die Krimi-Serie wurde tatsächlich auch an verschiedenen Orten in der Nieder- und Oberlausitz gedreht, wozu natürlich auch die namensgebende Stadt Lauchhammer gehört.

Folge 3 von "Lauchhammer - Tod in der Lausitz" war in der ARD zu sehen. Welche Schauspieler sind Teil der Besetzung und wie sieht es mit der Handlung aus? Wir haben alle Infos zur neuesten Folge der Krimi-Reihe hier für Sie.

"Lauchhammer – Neue Herren": TV-Termin in der ARD

Die dritte Folge aus der Krimi-Reihe "Lauchhammer - Tod in der Lausitz" heißt "Neue Herren" und lief am 5. Oktober 2022 in der ARD. In der Mediathek ist die Folge bereits seit dem 2. September 2022 abrufbar.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: wetter.com

Übertragung von "Lauchhammer - Tod in der Lausitz" live im TV und Stream

Den dritten Teil der Krimi-Serie "Lauchhammer - Tod in der Lausitz" wurde am 5. Oktober 2022 um 20.15 Uhr live im TV in der ARD ausgetrahlt. Neben der Übertragung im Fernsehen wird "Neue Herren" auch zeitgleich online im Live-Stream der ARD übertragen. Der Stream ist genau wie die TV-Übertragung durch Rundfunkgebühren finanziert und daher ohne Zusatzkosten abrufbar.

Sendung verpasst? "Lauchhammer – Neue Herren" in der Wiederholung

Sollten Sie die Sendung verpasst haben, dann können Sie den Krimi über die ARD-Mediathek abrufen. "Lauchhammer – Neue Herren" ist noch bis zum 23. Dezember 2022 auf Abruf verfügbar.

Darsteller von "Lauchhammer – Neue Herren": Schauspieler in der Besetzung

Die Hauptrollen in "Lauchhammer - Tod in der Lausitz" übernehmen Mišel Maticevic als Maik Briegand und Odine Johne als Annalena Gottknecht. Das Ermittler-Duo klärt in der Serie gemeinsam die Mordfälle auf - auch wenn sie dabei nicht immer einer Meinung sind. Das sind die Darsteller der Serie im Überblick:

Lesen Sie dazu auch

Mišel Maticevic als Maik Briegand

als Maik Odine Johne als Annalena Gottknecht

als Gottknecht Marc Hosemann als André Pötschke

als Ella Lee als Jackie Briegand

als Jackie Jacob Matschenz als Jannick Wolf "Junior"

als "Junior" Lucas Gregorowicz als Oliver Bartko

als Uwe Preuss als Karl Briegand

als Karl Christian Kuchenbuch als Ronny Briegand

als Ronny Arnd Klawitter als Florian Langendorff

als Petra Kelling als Liese Noack

als Christian Grashof als Erich Noack

als Malik Blumenthal als Juri Schavadenov

als Juri Schavadenov Martina Schöne-Radunski als Jennifer Schinschke

Julischka Eichel als Daniela Briegand

Hilmar Eichhorn als Walter Schubert

als Ramona Kunze-Libnow als Marianne Bethke

als Andreas Leupold als Uwe Voigt

als Thelma Buabeng als Klara Goll

Jennifer Demmel als Dorothea Kotzian "Dodo"

Handlung von "Lauchhammer – Neue Herren": Worum geht es in dem Krimi?

Der Obdachlose Oliver Bartko befindet sich als Verdächtiger in Polizeigewahrsam und randaliert panisch in seiner Zelle. Ermittler Maik Briegand ist mit Bartko befreundet und leidet darunter ihn so zu sehen, weshalb er ihn entgegen der Vorschrift ins Freie bringt. Dort gesteht Bartko ihm, dass er das tote Mädchen aus dem Wasser geholt und ihre Augen mit Steinen bedeckt hat. Annalena Oliver, Briegands Kollegin, will den Verächtigen daraufhin zurück in die Zelle bringen, doch die Situation eskaliert.

Nachdem keine Spermaspuren oder genitale Verletzungen an der Leiche von Ramona gefunden werden konnten, zweifeln die beiden Ermittler daran, ob es sich hier tatsächlich um ein Sexualdelikt handelt. Die Ermittlungen führen das Duo ausgerechnet zum neuen Mann von Briegands Ex-Frau. Hat er etwas mit dem Mord zu tun? (AZ)