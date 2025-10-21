Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Panorama
Icon Pfeil nach unten

Laufende Ermittlungen: Explosion richtet Schaden an Restaurant in Frankfurt an

Laufende Ermittlungen

Explosion richtet Schaden an Restaurant in Frankfurt an

Es ist schon nach Mitternacht, als Anwohner in Frankfurt-Niederursel einen lauten Knall hören. Jetzt ermittelt die Polizei – und geht von einer vorsätzlichen Tat aus.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Die Polizei geht nach aktuellem Ermittlungsstand von einer vorsätzlich begangenen Tat aus. (Symbolbild)
    Die Polizei geht nach aktuellem Ermittlungsstand von einer vorsätzlich begangenen Tat aus. (Symbolbild) Foto: Friso Gentsch/dpa

    Eine Explosion im Eingangsbereich eines Restaurants hat in Frankfurt am Main einen erheblichen Schaden am Gebäude angerichtet. Der laute Knall schreckte mitten in der Nacht die Anwohner auf, woraufhin Notrufe bei Feuerwehr und Polizei eingingen, wie die Beamten mitteilten. Verletzt wurde demnach niemand, weil das Restaurant geschlossen war. Die Polizei geht aber davon aus, dass jemand die Explosion absichtlich gezündet hat. Ermittelt werde nun wegen des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion.

    Wie hoch der Schaden genau ausfiel, teilte die Polizei zunächst nicht mit. Die Ermittlungen sollen demnach auch klären, ob der Fall womöglich mit ähnlichen Taten aus der jüngsten Zeit zusammenhängt.

    Explosionen in Restaurants kein Novum

    In den vergangenen Monaten hat es im Rhein-Main-Gebiet laut Polizei mehrere vorsätzliche schwere Brandstiftungen und herbeigeführte Sprengstoffexplosionen gegeben. Einige davon passierten ebenfalls vor gastronomischen Betrieben: Anfang September etwa kam es in einem Kiosk in Neu-Isenburg (Landkreis Offenbach) zu einer Detonation, bei der zwei Menschen leicht verletzt wurden. Mitte Juli war dagegen ein Sprengsatz vor der Tür eines Restaurants in Offenbach explodiert.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden