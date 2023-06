Baby von Michael Wender und Laura Müller ist da

Laura Müller und Michael Wendler sind Eltern geworden. Für Müller ist es das erste Kind, für Wendler das zweite. Der Name des Sohnes: Rome Aston.

Das Baby von Laura Müller und Michael Wendler ist da. Das gab das Ehepaar in der Nacht zum Montag (deutscher Zeit) in den sozialen Netzwerken bekannt. Demnach kam ihr Sohn "Rome Aston" bereits vor einigen Tagen zur Welt. Müller ist zum ersten Mal Mutter geworden. Für Wendler ist es das zweite Kind. Mit seiner Ex-Frau Claudia Norberg hat der 51-Jährige eine Tochter.

"Baby-Alarm bei den Wendlers. Liebe Fans und Freunde ... Vor einigen Tagen ist unser Sohn Rome Aston gesund und munter in den USA auf die Welt gekommen. Laura geht es sehr gut und wir sind überglückliche Eltern", schrieb Wendler zur Baby-News. Seinen Post garnierte er mit drei Herzen.

Baby ist da: Laura Müller und Michael Wender sind Eltern

"Unser Baby ist da. Der schönste Tag meines Lebens war noch so viel schöner als ich ihn mir immer vorgestellt habe. Unser Sohn Rome Aston ist gesund zur Welt gekommen und macht uns zu den glücklichsten Eltern auf der ganzen Welt", erklärte Laura Müller bei Instagram: "Mit der Geburt seines eigenen Kindes wird man mit dem schönsten Geschenk des Universums gesegnet. Er ist so ein wunderschönes Baby. Wir lieben Dich so sehr."

Warum sie sich für den Namen Rome Aston entschieden, erklärte das Ehepaar nicht. Rome ist bislang ein seltener Jungenname. Er schreibt sich im Englischen genau wie die italienische Hauptstadt Rom. Aston bedeutet übersetzt Edelstein.

Laura Müller und Michael Wender: Sohn Rome Aston ist da - bei der Schwangerschaft gab es Kontroversen

Während der Schwangerschaft von Laura Müller hatte es Kontroversen gegeben. Sie hatte auf der Erotikplattform "OnlyFans" offensiv mit freizügigen Fotos geworben, was ihr auch Kritik einbrachte.

Wendler steht in Deutschland ohnehin in der Kritik. Er war mit Verschwörungstheorien aufgefallen und ist weitgehend von der Bildfläche verschwunden. In Deutschland tritt er nicht mehr auf. Wegen einer Insolvenz laufen hierzulande Verfahren gegen ihn, denen er sich bislang entzogen hat. Zusammen leben Laura Müller und Michael Wendler in Cape Coral, einer Stadt im US-Bundesstaat Florida.