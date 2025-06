Braut von Multimilliardär Jeff Bezos: Lauren Sánchez dachte früher, sie sei dumm

Was ist eine Traumhochzeit? Für die einen ist es, mit den Liebsten im kleinen Kreis ein hübsches Fest zu feiern. Manche wiederum wollen Gott und der Welt ihr Glück zeigen – dazu gehören Amazon-Milliardär Jeff Bezos (61) und seine baldige Angetraute Lauren Sánchez. Natürlich muss das Ganze in Venedig stattfinden. Nach allem, was man so hört, soll das Fest in dieser Woche zur teuersten Hochzeit werden, die die Lagunenstadt seit 1500 Jahren gesehen hat. Geschätzte Kosten: 15 bis 30 Millionen Euro. Logo, dass nicht nur die bucklige Verwandtschaft kommt, sondern alles, was Rang und Namen hat: von Donald Trumps Tochter Ivanka bis hin zu Leonardo DiCaprio, George Clooney, Elon Musk und Bill Gates. Lady Gaga soll singen.

Da fragt man sich: Wer ist die Frau, die den unscheinbaren Tech-Nerd und Geldvermehrer Bezos in einen Lebemann und Partymenschen verwandelt hat? Inzwischen führen die beiden täglich der Welt ihr Luxusleben vor. Sicher ist: Die 55-Jährige ist nicht als Prinzessin zur Welt gekommen. Im Gegenteil: Lauren Wendy Sánchez aus Albuquerque im US-Bundesstaat New Mexico soll früher an Legasthenie gelitten und lange Zeit nicht gewusst haben, was mit ihr los ist. „Ich konnte nicht gut lesen und schreiben und dachte einfach, ich sei dumm“, erzählte die ehemalige Moderatorin im US-amerikanischen Frühstücksfernsehen „Good Morning America“ des Senders ABC.

Lauren Wendy Sánchez erfüllte sich den Traum von einer eigenen Hubschrauber-Firma für Filmaufnahmen, samt Pilotenlizenz

Sánchez ist aber auch ein Prototyp für den amerikanischen Traum. Nichts scheint unmöglich. So schaffte sie es, entsprechend gefördert, auf die Uni in Los Angeles und wurde TV-Reporterin und Moderatorin. Erst war die dreifache Mutter mit einem Footballspieler zusammen, später heiratete sie einen Hollywood-Agenten und erfüllte sich nebenbei den Traum von einer eigenen Hubschrauber-Firma für Filmaufnahmen, samt Pilotenlizenz.

Dass sie ins Licht der Weltöffentlichkeit rückte, dafür brauchte es allerdings doch einen Multimilliardär. Als ihre Beziehung zu Jeff Bezos 2019 bekannt wurde, ließ sie sich wie der ebenfalls verheiratete Amazon-Gründer sofort scheiden. Zwischenzeitlich hat dieser sie übrigens schon einmal gemeinsam mit einigen anderen Promifrauen in einer seiner Raketen in den Orbit geschossen. Sánchez kam gesund und munter wieder zurück. Nach diesem ultimativen Test steht einer Trauung nun nichts mehr im Wege.