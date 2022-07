Debatte um "Layla": Wo wird der Ballermann-Hit verboten?

Der Ballermann-Hit "Layla" spaltet die deutsche Musik-Szene. Die einen sehen in ihm einen Party-Kracher, andere stören sich an dem sexistischen Text. Die Debatte ist hitzig und führt zu Verboten des Songs.

Jürgen Drews, dem selbsternannten "König von Mallorca" ist dieses Kunststück nie gelungen. Auch nicht Mickie Krause, Peter Wackel, Mia Julia und allen anderen Sängerinnen und Sängern, die der Ballermann je gesehen hat. Es mussten erst zwei eher unbekannte Interpreten kommen: DJ Robin und der Schlagersänger Schürze landeten mit "Layla" einen Hit, der als erster Ballermann-Song die Nummer 1 der deutschen Charts eroberte.

Ein beispielloser Erfolg, der beide praktisch über Nacht zu Stars der Ballermann- und Party-Szene machte. Allerdings haben sich DJ Robin, bürgerlich Robin Leutner, aus Stuttgart und Schürze, bürgerlich Michael Müller, aus Bühlertann nicht nur Freunde mit dem Song gemacht. Das Lied hat sogar eine hitzige Sexismus-Debatte losgetreten, welche die deutsche Musik- und Party-Szene, aber auch die Politik beschäftigt.

Sexistischer Text bei "Layla" von DJ Robin und Schürze als Streitpunkt

Die Debatte um den Ballermann-Hit hat mit dessen Text zu tun. In "Layla" wird eine Prostituierte als "Luder" bezeichnet und als "schöner, jünger, geiler" besungen. Ein sexistischer Text, wie nun von vielen Seiten aus kritisiert wird. "Natürlich ist das Lied sexistisch", erklärt mit Michael Fischer ein Musik-Experte der dpa. "Es ist ein Partyschlager. Eine Frau wird in sexistischer Weise besungen, und das Video unterstützt das natürlich auch in seiner Bildsprache", legt der Direktor des Zentrums für Populäre Kultur und Musik an der Universität Freiburg seine Einschätzung dar.

Musikwissenschaftler Markus Henrik, der auch als Musikcomedian Dr. Pop bekannt ist, findet das Lied "hochgradig sexistisch". Es sei bei dem Song eine "toxische Männlichkeit in einen Prollo-Hit gegossen", sagte er dem RND: "Vermutlich ist das auch eine schräge, unterbewusste Antwort auf die MeToo-Debatten der letzten Jahre, nach dem Motto: 'Hier ist jetzt mal kurz alles egal.'"

Ein Auszug des Liedtextes für ein besseres Verständnis der Debatte:

Neulich in der Stadt stand da ein Mann

Er schaute mich sehr glücklich an

"Hey, komm mal her", sagte er zu mir

"Das ist mein Laden, mein Revier."

"Mein Junge, ich hab' ein Geheimnis für dich"

Was er von mir wollte, wusste ich nicht

Ich sah nur das Grinsen in seinem Gesicht

"Was ich dir sage, glaubst du mir nicht."

Ich hab' 'nen Puff und meine Puffmama heißt Layla

Sie ist schöner, jünger, geiler

Dann war es auch um mich geschehen

Das wollte ich aus der Nähe sehen

Ich ging in den Laden und schon stand sie da

Geile Figur, blondes Haar

Er hat 'nen Puff und seine Puffmama heißt Layla

Sie ist schöner, jünger, geiler

Das Luder Layla, unsre Layla

Die schöne Layla, die geile Layla

Das Luder Layla, unsre Layla

Wir lieben dich, la-la-la-la-la-la-la-Layla

Sie ist schöner, jünger, geiler

"Layla": Wo ist der Ballermann-Hit verboten?

Losgetreten hat die Debatte um "Layla" die Stadt Würzburg. Sie hatte als Veranstalter des Kiliani-Volksfestes den Festzeltbetreiber gebeten, "Layla" nicht zu spielen. Dieser hatte eingewilligt, weswegen der neue Hit bei dem Volksfest dann auch nicht lief. Würzburg hatte bereits im letzten Jahr den Beschluss gefasst, sexistischen und rassistischen Lieder von den städtischen Volksfesten zu verbannen. Daher musste auch schon das umstrittene "Donaulied" dran glauben. Der Text des Liedes handelt davon, wie ein schlafendes Mädchen vergewaltigt wird.

Unterdessen soll "Layla" auch auf der nicht gespielt werden, die am Freitag, den 15. Juli beginnt. Das hat der Schützenverein St. Sebastianus entschieden, der als Veranstalter agiert. "Ich bin der Meinung, dass dieses Lied überall hingehört - nur nicht auf unseren Festplatz", erklärte Schützen-Chef Lothar Inden der dpa. Zuvor war die Stadt Düsseldorf auf den Veranstalter zugegangen.

In Ulm dreht sich die "Layla"-Debatte vor allem um den anstehenden Schwörmontag. Auf dem Münsterplatz findet dann eine große Ballermann-Party unter dem Motto "Mallorca meets Ulm" statt. Beim traditionellen Ulmer Volksfest wird auch sonst überall in der Stadt Party-Musik gespielt. Ein Verbot für den Ballermann-Hit wird es am Schwörmontag wohl nicht geben. "Ich kenne das Lied nicht. Daher habe ich mir da auch keine Gedanken gemacht", sagte Carlheinz Gern, Geschäftsführer des Ulmer Radiosenders Donau3FM, der als Organisator auftritt. Gern wird als Veranstalter keine Lieder verbieten, wenn das nicht von der Stadt Ulm als Ordnungsbehörde vorgegeben wird.

"Layla"-Verbot: Kritik von Bundesjustizminister Buschmann

Bundesjustizminister Marco Buschmann erachtet ein Verbot von "Layla" als überzogen. "Man muss Schlagertexte nicht mögen. Man kann sie sogar doof oder geschmacklos finden. Sie aber behördlich zu verbieten, finde ich, ist eins zu viel", twitterte der FDP-Politiker.

Diese Meinung teilt er mit vielen Usern der Sozialen Netzwerke, die in den letzten Tagen ihren Unmut über die Debatte äußerten. Einige warfen dabei die Frage auf, ob andere Party-Klassiker wie "Skandal im Sperrbezirk" dann auch bald verboten würden. Diskussionen wie diese dürften die deutsche Musik-Szene noch einige Zeit beschäftigen.