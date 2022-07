ZDF bietet umstrittenem Lied "Layla" ein Millionenpublikum

Der umstrittene Partysong soll im ZDF laufen – mit Originaltext. Zuvor gab es Gerüchte, dass das Lied auf kuriose Weise umgeschrieben werden könnte.

DJ Robin dürfte sich diebisch freuen. Hatte sich der Musiker schon zu Beginn der Debatte um seinen Mallorca-Hit „Layla“ im Internet für die unerwartete Aufmerksamkeit bedankt, geht die Diskussion um das Stück, das er mit dem Musiker Schürze aufgenommen hat, in eine neue Runde. Verbieten oder nicht? Die Frage ist jetzt im öffentlich-rechtlichen Fernsehen angekommen – genauer: im „ZDF-Fernsehgarten“. Dort wird „Layla“ Ende Juli laufen – und zwar vollkommen unzensiert, wie der Sender jetzt mitgeteilt hat.

Die quotenstarke Show lade im Rahmen ihrer „Mallorca vs. Oktoberfest“-Folge die bekanntesten und erfolgreichsten Acts der Mallorca- und Oktoberfest-Partyszene ein, erklärte eine Sprecherin am Dienstag auf Anfrage. „Auch DJ Robin & Schürze werden mit ihrem Song ,Layla’ dabei sein.“

Streit um "Layla": "Busmama" statt "Puffmama"

Alle Spekulationen um kuriose Zensurmaßnahmen sind damit ausgeräumt. Am Wochenende hatte die Bild-Zeitung berichtet, dass der als sexistisch kritisierte „Layla“-Text für den ZDF-Auftritt in eine „entschärfte Version“ umgeschrieben werde.

Aus dem im Text mehrfach erwähnten Wort „Puffmama“ sollte demnach „Busmama“ werden. Was genau das in diesem Kontext bedeuten sollte, wurde nicht klar. Ja, es gibt in Deutschland die sogenannte Busbegleitung – Frauen meist, die Kindergarten- oder Grundschulkinder von der Bushaltestelle zu ihrer Betreuungseinrichtung und zurück begleiten. Ob diese aber so erfreut wären, als Platzhalter in einem als sexistisch kritisierten Lied aufzutauchen? Diese Frage muss nun glücklicherweise wohl nicht mehr beantwortet werden.

Die ZDF-Sprecherin wies allerdings darauf hin, dass das Produktionsteam des Songs für einen späteren Zeitpunkt angekündigt habe, eine geänderte Version von „Layla“ zu produzieren. „Das geschieht aber vollkommen unabhängig vom ZDF.“ Die Party-Ausgabe des „Fernsehgartens“, moderiert von Andrea Kiewel, die selbst in der Vergangenheit schon für den ein oder anderen verbalen Fehlgriff sorgte, läuft am 31. Juli.

Nutzer machen ZDF wegen "Layla" Vorwürfe

Internetnutzerinnen und -nutzer werfen dem Sender nun vor, dem Sexismus wörtlich „eine Bühne zu bieten“. Aus Mainz kam bislang keine Stellungnahme zu den Anschuldigungen.

Der Malle-Hit steht währenddessen die vierte Woche in Folge auf Platz eins der deutschen Singlecharts, DJ Robin hat die Vorwürfe an den Text als „Quatsch“ bezeichnet. In Würzburg war „Layla“ von einem Volksfest verbannt worden, in Münster soll der Hit beim Volksfest Send ebenfalls nicht gespielt werden. Auf der Düsseldorfer Rheinkirmes hat ein DJ als Kompromiss eine Instrumentalversion gespielt. Das ging nach hinten los: Die primitiven Liedzeilen mit Schlagworten wie „schöner, jünger, geiler“ brüllte das Publikum dort dann nämlich umso lauter mit.

Auch mehr oder weniger Prominente äußern sich zum Streit um „Layla“. Einer der neuesten Debattenbeiträge stammt von Sänger Lucas Cordalis. Der 54-Jährige hält den umstrittenen Partysong für „ein unglaubliches Phänomen“. Er habe selten „ein Partyvolk zu einem Song so durchdrehen sehen, wie zu diesem Titel“, sagte er in München. „Er scheint offensichtlich vielen Menschen sehr viel Freude zu machen. Ob man sich einer Sprache bedienen muss, wie es in dem Song nun der Fall ist, sei dahingestellt. Allerdings gibt es mit Sicherheit auch Beispiele in der musikalischen Literatur, die wesentlich schlimmer und mehr unter der Gürtellinie sind“, sagte der Sohn von Schlager-Ikone Costa Cordalis. (mit dpa)