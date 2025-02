Laylatul Qadr 2025: Wann ist die Nacht der Bestimmung im Islam und welche Bedeutung steckt dahinter?

Laylatul Qadr: In der "Nacht der Bestimmung" oder auch "Nacht der Allmacht" gedenken Muslime weltweit der Nacht, in der dem Propheten Mohammed die ersten Verse des Korans offenbart wurden. Sie ist damit im Rahmen der Feiertage im Islam ein wichtiges Datum. Hier finden Sie die Informationen rund um Termin und Bedeutung.

Datum: Wann ist Laylatul Qadr 2025?

Es ist nicht ganz einfach, den Termin dieses Feiertags vorab zu bestimmen. Er liegt immer an einem ungeraden Datum innerhalb der letzten 10 Tage des Ramadan. Zukünftige Daten für muslimische Feiertage sind aber grundsätzlich vorläufig, da sich das tatsächliche Datum an der Sichtung der Mondsichel orientiert und deswegen kurzfristig um einen Tag verschoben werden kann.

Im Jahr 2025 fällt der Beginn des Feiertags voraussichtlich auf den 26. März. Muslimische Feiertage beginnen immer am Abend des Vortages, da der islamische Tag im Einklang mit der biblischen Schöpfungsgeschichte jeweils bei Sonnenuntergang anfängt.

Laylatul Qadr heißt auch "Nacht der Allmacht": Was ist die Bedeutung?

Der Ramadan ist für Muslime in aller Welt der heiligste Monat - und Laylatul Qadr wiederum ist die heiligste Nacht im Ramadan, was die außerordentliche Bedeutung dieses Festes für die Gläubigen unterstreicht. Nach muslimischer Vorstellung ist diese Nacht besser als tausend Monate, und das Beten in dieser Nacht besser als das Beten in 83 Jahren. Islamische Medien rufen dazu auf, die Nacht im Gebet zu verbringen, um Vergebung zu flehen und Gott um allen Segen für das irdische wie auch das jenseitige Leben zu bitten.

Der Koran widmet dieser besonderen Nacht eine eigene Sure: Surat al-Qadr („Die Bestimmung“). Dort heißt es nach einer Übersetzung bei corpuscoranicum.de:

"Im Namen Gottes, des barmherzigen Erbarmers! Wir sandten es herab in der Nacht der Vorherbestimmung.Was lässt dich wissen, was die Nacht der Vorherbestimmung ist? Die Nacht der Vorherbestimmung ist besser als tausend Monate. In ihr steigen die Engel und der Geist herab mit der Erlaubnis ihres Herrn in jeder Sache. Friede ist sie bis zum Beginn der Morgenröte!" (Sure 97, Verse 1-5)

Ob sich der Begriff "Geist" auf den Erzengel Gabriel bezieht, ist unklar - obwohl der Terminus (und auch "heiliger Geist") im Koran sehr oft im Zusammenhang mit Gabriel fällt. Nach islamischem Glauben diktierte der Erzengel in der Nacht Laylatul Qadr die folgenden Worte, in der Übersetzung des deutschen Islamwissenschaftlers Rudi Paret (1901-1983):

"Im Namen des barmherzigen und gnädigen Gottes. Trag vor im Namen deines Herrn, der erschaffen hat, den Menschen aus einem Embryo erschaffen hat. Trag (Worte der Schrift) vor! Dein höchst edelmütiger Herr (oder: Dein Herr, edelmütig wie niemand auf der Welt) ist es ja, der den Gebrauch des Schreibrohrs gelehrt hat (oder: der durch das Schreibrohr gelehrt hat), den Menschen gelehrt hat, was er (zuvor) nicht wußte." (Sure 96, Verse 1-5)

Weitere wichtige islamische Feiertage sind: