Tischkultur an Weihnachten: Wie sieht die perfekt gedeckte Tafel aus?

Zum Fest soll es oft besonders festlich sein. Aber was heißt das eigentlich? Experte Björn Kroner über die richtigen Blumen, weiße Tischdecken und das Geheimnis einer guten Sitzordnung.

Herr Kroner, was darf für Sie an Heiligabend auf einer festlich gedeckten Tafel nicht fehlen?



Björn Kroner: Ganz klar: Blumen. Gerade in der Weihnachtszeit kann man den Tisch damit wunderbar gestalten. Und daneben natürlich Kerzen, die mit ihrem warmen Licht zu Weihnachten gehören wie das Kind in der Krippe.

Welche Blumen passen besonders gut?



Kroner: Die Klassiker sind die Amaryllis und der Weihnachtsstern, den man übrigens auch als Schnittblume verwenden kann: Einfach die Stängel von der Pflanze abschneiden und die Schnittstelle kurz in 60 bis 70 Grad warmes Wasser tauchen, damit die Pflanzenmilch gerinnt. Christrosen werden ebenfalls gern zum Dekorieren genommen und ganz langsam kommen auch die Alpenveilchen wieder in Mode.

Einen Weihnachtsstern kauft man am besten, wenn die Pflanze noch die kleinen Knospen trägt. Foto: Mohssen Assanimoghaddam, dpa

Stellen wir uns vor, wir stehen vor einem großen, leeren Tisch. Wo fängt man an?



Kroner: Ich rate immer: Nehmen Sie sich Zeit. Das Tischdecken ist ein Ritual, Sie bauen eine Bühne für Ihre Gäste. Damit sollte man nicht erst anfangen, wenn das Essen schon kocht. Am besten überlegt man sich schon eine Woche vor dem Fest, wie der Tisch aussehen soll. In welche Richtung soll es gehen? Gibt es ein Thema? Welche Materialien brauche ich? Blumen sollten dann am besten vier, fünf Tage vorher gekauft und bei Zimmertemperatur aufgestellt werden, damit sie an Heiligabend ihre volle Schönheit zeigen und nicht erst eine Woche später, wenn die Gäste wieder weg sind.

Und wenn man alles für die Dekoration beisammen hat – geht der Rest dann ganz schnell?



Kroner: Bei mir kann das schon länger dauern (lacht). Erst mal muss die Tischdecke richtig liegen, frisch gesteamt und ohne Bügelfalten. Dann kommen die Platzteller, das Besteck, die Stoffservietten, die Serviettenringe, die Kerzen, die Blumen, die restliche Deko. Ich lege dann gern zu den Serviettenringen auch noch ein kleines Namensschildchen. Und wenn man es völlig übertreiben will, kann man natürlich auch das Menü noch eigens aufschreiben. Ich finde, das Tischdecken lässt sich sehr schön zelebrieren.

An dieser Frage scheiden sich die Geister: Ist die Tischdecke für Sie ein Muss?



Kroner: Kroner: Ich sage es mal so: Wer ein Grand Hotel eröffnen will, muss auf eine bestimmte Etikette achten: frische Blumen, frische Tischwäsche, Stoffservietten. Natürlich ist aber im Rest der Welt heute alles viel freier. Der Tisch ist mittlerweile oft ein wichtiges Objekt im Raum, die Oberfläche soll dann sogar explizit zur Geltung kommen. Aber dennoch gehören für mich einige Dinge zur Tischkultur: Wenn ich auf eine Tischdecke verzichte, dann müssen es wenigstens Stoffservietten sein und ein Platzteller.

Hat eine festlich gedeckte Tafel Einfluss auf die Stimmung am Tisch?



Kroner: Die Tischdeko soll die Gäste im besten Fall verzaubern und in eine andere Welt führen. Wenn sich die einzelnen Besucher noch nicht so gut kennen, gibt ihnen die dekorierte Tafel sofort ein Gesprächsthema, bringt sie enger zusammen. Ein liebevoll geschmückter Tisch fällt einfach auf. Ich bin der festen Überzeugung, dass ein drei Tage lang gekochtes Essen durchaus lecker ist, aber die Dekoration und die Inszenierung bleibt den Gästen meist länger in Erinnerung.

Sie sprachen davon, den Tisch als Bühne zu betrachten. Sollte man dann auch wie ein Dirigent die Sitzordnung an der Tafel planen?



Kroner: Mein Partner und ich handhaben es bei Festen mittlerweile so, dass wir uns als Gastgeber nicht mehr ans Kopfende setzen, sondern einfach in die Mitte. So können wir mit jedem sprechen. Wir mischen die Gäste außerdem gern und bringen so auch Menschen zusammen, die sich noch nicht so gut kennen. Pärchen in der Sitzordnung gezielt auseinanderzureißen, ist allerdings immer Geschmackssache.

Kann die richtige Sitzordnung Streit an Weihnachten vorbeugen?



Kroner: An Weihnachten ist Streit ja meistens vorprogrammiert. Zum Fest sollen alle fröhlich sein, sind aber meistens gestresst, dazu muss noch alles perfekt sein. Das ist eine tickende Zeitbombe und da kann auch die Sitzordnung nicht mehr viel helfen. Das müssen wir alle durchstehen.

Noch einmal zurück zur festlichen Dekoration: Wie wird denn Ihr Tisch an Heiligabend aussehen?



Kroner: Wir sind dieses Jahr bei der Familie meines Bruders. Das heißt: Ich muss mich um nichts kümmern und darf mich einfach an den Tisch setzen.

Zur Person: