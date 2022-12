Lebenserwartung in Bayern: Wie hoch ist sie für Männer und Frauen?

Wie viele Jahre lebt ein Erdenbürger, der im Freistaat Bayern zur Welt kommt? Eine neue Statistik verrät, dass die Lebenserwartung hierzulande äußerst gut ist.

Es gab schon einfachere Zeiten, in Bayern zu leben: 2022 wird der Freistaat wie der Rest der Welt von Krisen heimgesucht, welche das Leben der Menschen mehr oder weniger stark beeinträchtigen. Nachdem die Corona-Pandemie halbwegs beendet schien, eskalierte der Ukraine-Konflikt und nun befindet sich beinahe der Westen in einer wirtschaftspolitisch schwierigen Lage.

Inwiefern sich diese Parameter auf die aktuelle Lebenserwartung auswirken, erscheint unklar. Fest steht jedoch, dass Menschen in Bayern laut Statistik der Sterbetafel für die Jahre 2019/2021 eine länger Lebensdauer zu erwarten haben als frühere Generationen.

Lebenserwartung in Bayern hoch – Jedoch nicht Spitze in Deutschland

Wie das Bayerische Landesamt für Statistik in Fürth mitteilt, ist die durchschnittliche Lebenserwartung von Bürgerinnen und Bürgern im Freistaat Bayern weiterhin auf einem hohen Niveau. Das gilt umso mehr, wenn es um den Vergleich mit dem Rest der Republik geht: Deutschlandweit befindet sich Bayern immerhin auf Platz zwei – hinter dem westlichen Nachbarn Baden-Württemberg. Dafür ist Bayern in einer anderen Erhebung bundesweiter Spitzenreiter – der Abhängigkeit von russischer Energie.

Das statistische Bundesamt in Wiesbaden kommt im Hinblick auf Corona jedoch zu einer eigenen Einschätzung. Aufgrund der Pandemie geht uns durchschnittlich etwa ein halbes Jahr an Lebenserwartung verloren:

Bayerische Lebenserwartung: Statistisch leben Frauen 4,5 Jahre länger

Wenn es nach der aktuellen Sterbetafel des Bayerischen Landesamtes für Statistik geht, darf ein im südlichsten Bundesland neugeborenes Mädchen – beziehungsweise seine Eltern – auf eine durchschnittliche Lebenserwartung von 83,8 Jahren hoffen. Ein bayerischer Bub muss sich dagegen mit weniger Lebenszeit begnügen: Für ihn sieht die amtliche Erhebung eine mutmaßliche Lebensdauer von 79,3 Jahren vor.

Somit werden Frauen in Bayern also 4,5 Jahre älter als die männliche Fraktion. Wie sieht es im Langzeitvergleich aus? Gegenüber der Sterbetafel aus dem Jahr 1986/1988 (auf Basis einer Volkszählung 1987) stieg die Lebenserwartung um einige Jahre: So würden Jungen heutzutage knapp sieben Jahre älter, Mädchen dagegen "nur" etwas mehr als fünf Jahre.

Bayern: Das ist die aktuelle Lebenserwartung für Senioren

Auch die durchschnittlich verbleibenden Jahre für die jetzigen älteren Semester wurden für die Sterbetafel errechnet. Die Pressemitteilung erklärt, dass "67-jährigen Frauen noch etwa 19,5 Jahre“ bleiben. Geichaltrigen Männern hingegen verbleiben demgegenüber im Schnitt noch knapp drei Jahre weniger. Mit zunehmendem Alter würde sich die Lebenserwartung übrigens dahingehend annähern, dass es in den "Neunzigern" irgendwann nur noch wenige Monate sind.

Wer übrigens die Entwicklung seit Beginn der Aufzeichnungen begutachten möchte, für den hält das Landesamt eine ausführliche Statistik bereit. (PF)