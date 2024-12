Männer in Hessen leben kürzer als Frauen

Frauen in Hessen leben im Durchschnitt viereinhalb Jahre länger als Männer. Das geht aus Daten des Statistischen Landesamts in Wiesbaden zum Tag der ungleichen Lebenserwartung am Dienstag (10.12.) hervor. Demnach haben Mädchen, die im Jahr 2023 in Hessen geboren wurden, im Schnitt eine Lebenserwartung von 83,1 Jahren. Jungen, die im selben Jahr zur Welt kamen, können mit 78,6 Lebensjahren rechnen.

Leichter Rückgang durch Corona-Pandemie

Vor allem wegen der Corona-Pandemie sank die Lebenserwartung zuletzt etwas. Noch im Jahr 2020 hatte sie in Hessen bei 83,6 Jahren bei Frauen und 79,3 Jahren bei Männern gelegen.

Nach Angaben des Max-Planck-Instituts für Biologie des Alterns erreichen weltweit Frauen ein höheres Lebensalter als Männer. Studien zeigten, dass sich Frauen insgesamt gesehen gesünder ernähren und mehr auf ihre Gesundheit achten. Womöglich liegt es aber auch an einer genetischen Komponente, die sich bei Männern stärker auf das Immunsystem auswirken kann, oder den Hormonen, die Männer womöglich anfälliger für Herz-Kreislauf-Erkrankungen machen. Zudem nehmen sich Männer sehr viel häufiger das Leben als Frauen.

Hessen über dem Bundesdurchschnitt

Insgesamt leben Menschen in Hessen etwas länger als im Bundesdurchschnitt. Deutschlandweit haben 2023 geborene Jungen eine Lebenserwartung von 78,2 Jahren, Mädchen von 83,0 Jahren. Nur Männer in Baden-Württemberg und Bayern werden älter. Bei den Frauen liegen Baden-Württemberg, Sachsen und Bayern vor Hessen.

Im Vergleich zu den 1950er Jahren ist die Lebenserwartung der Menschen in Hessen insgesamt deutlich gestiegen. Frauen, die im Jahr 1952 geboren wurden, hatten eine Lebenserwartung von 69,8 Jahren, Jungen von 66,3 Jahren.