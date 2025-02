Autofahrer überfährt Ehefrau beim Rangieren in Tiefgarage

Ein Autofahrer soll bei einem Unfall in einer Tiefgarage in Ulm seine Ehefrau beim Rangieren überfahren haben. Die 78-Jährige erlitt lebensgefährliche Verletzungen, wie ein Polizeisprecher sagte. Ihr aktueller Zustand nach dem Vorfall am Mittwoch war zunächst nicht bekannt.

Zuvor soll ihr Mann in der Tiefgarage an eine Wand gefahren sein. Daraufhin sei die Frau ausgestiegen, um den 83-Jährigen beim Rückwärtsfahren einzuweisen. Dann habe der Mann zu stark Gas gegeben und die Frau angefahren. Sie sei gestürzt und wurden den Angaben nach vom Auto überrollt.

Rettungskräfte brachten sie in eine Klinik. Der Fahrer musste wegen eines Schocks ebenfalls im Krankenhaus behandelt werden.