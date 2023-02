Salat-Rückruf bei Aldi: Keim in "Snack Time"-Salaten entdeckt

Salat-Rückruf bei Aldi Nord und Aldi Süd: Ein bedenklicher Keim wurde im „Snack Time Salatcup Käse & Schinken“ und dem „Snack Time Salat-Menü Quinoa-Salat mit Ziegenfrischkäse“ gefunden.

Aldi Süd und Aldi Nord haben einen Warenrückruf für zwei Fertigsalate in ihrem Sortiment gestartet. Betroffen sind laut Verbraucherschutz die Artikel „Snack Time Salatcup Käse & Schinken 300g“ und „Snack Time Salat-Menü Quinoa-Salat mit Ziegenfrischkäse 350g“ der Gartenfrisch Jung GmbH mit einem Verbrauchsdatum bis einschließlich 8. Februar 2023.

Wie der Verbraucherschutz online auf Lebensmittelwarnung.de mitgeteilt hat, wurden die beiden Artikel aus Gründen des vorbeugenden Verbraucherschutzes zurückgerufen. Denn in den Schinkenstreifen, die in beiden Fertigsalaten enthalten sind, wurde bei der Untersuchung einer Probe der Keim Listeria monocytogenes gefunden. Dieser kann den Angaben zufolge grippeähnliche Symptome und bei sensiblen Menschen auch eine Listeriose - eine durch Bakterien hervorgerufene Infektionskrankheit - auslösen. Der Verbraucherschutz warnt daher: Die genannten Artikel sollten nicht mehr verzehrt werden.

Salat-Rückruf bei Aldi Süd und Nord: Zwei Artikel betroffen

Der „Snack Time Salatcup Käse & Schinken 300g“ und der „Snack Time Salat-Menü Quinoa-Salat mit Ziegenfrischkäse 350g“ wurden bei Aldi Süd und bei Aldi Nord in den Regionalgesellschaften Herten, Hann, Münden, Nortorf, Radevormwald, Salzgitter, Seevetal, Schloß Holte-Stukenbrock, Lehrte (Sievershausen), Werl und Weyhe verkauft. Die betroffenen Waren mit einem Verbrauchsdatum bis einschließlich 8. Februar 2023 wurden inzwischen von Aldi und der Gartenfrisch Jung GmbH aus dem Verkauf genommen.

Neben den beiden Artikeln mit dem genannten Verbrauchsdatum sind laut Verbraucherschutz keine weiteren Produkte der Gartenfrisch Jung GmbH oder aus dem Aldi-Sortiment betroffen.

Fertigsalat bei Aldi gekauft: Das können Kundinnen und Kunden jetzt tun

Kundinnen und Kunden, die eines der beiden Salat-Produkte bei Aldi gekauft haben, werden dringend gebeten, diese nicht zu essen. Den "Snack Time Salatcup Käse & Schinken 300g“ und den „Snack Time Salat-Menü Quinoa-Salat mit Ziegenfrischkäse 350g“ können Betroffene auch ohne Vorlage eines Kassenbons zurück zu Aldi Süd oder Aldi Nord bringen und bekommen den Kaufpreis erstattet.

Wer weitere Fragen hat oder Informationen benötigt, kann sich an den Kundenservice der Firma Gartenfrisch Jung GmbH wenden. Zu erreichen ist dieser unter der Hotline (06298) 36800 oder per E-Mail an kundenservice@gartenfrisch.de.