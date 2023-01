Schokoladen-Rückruf: Diese Chargen sollten Sie auf keinen Fall essen

Beim Süßigkeiten-Hersteller Heilemann gibt es einen Rückruf von Schokoladen-Weihnachtsfiguren. Welche Chargen Sie unbedingt vermeiden sollten.

Der Süßigkeiten-Hersteller "Confiserie Heilemann GmbH" hat einige Chargen des Produkts "Heilemann Geschenkpackung „Weihnachtsfiguren“" zurückgerufen, da sie für Verbraucher schädlich sein könnten. Zuletzt war das Unternehmen in den Schlagzeilen gewesen, weil ein Gericht die Verbreitung ihres Schokoladen-Hasen in Goldpapier verboten hatte, weil es dem "Goldhasen" der Firma Lindt zu ähnlich sah.

Dieses Mal also ein Lebensmittel-Rückruf. Wie das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit auf seiner Website lebensmittelwarnung.de mitteilt, sind von diesem Rückruf alle Bundesländer bis auf Brandenburg betroffen. In jedem der restlichen 15 Bundesländer gilt nun also besondere Vorsicht beim Konsum von Heilemann "Weihnachtsfiguren".

Diese Heilemann-Weihnachtsfiguren sollten Sie nicht essen

Der Rückruf der Heilemann-Chargen ist wegen kleinen Kunststoffteilen, die in einigen Chargen zu finden waren, geschehen. Das ist ein häufiger Grund für Lebensmittel-Rückrufe, zuletzt bei einem veganen Produkt des Wurst-Herstellers Rügenwalder Mühle. Bei Heilemann sind wohl vor allem die Figuren Weihnachtsmann, Glocke, Engel, Schaukelpferd und Tannenbaum betroffen.

Genauer gesagt geht es um zwei Produkte des Süßwaren-Herstellers Heilemann: Einmal um die "Heilemann Geschenkpackung "Weihnachtsfiguren"" in der 100-Gramm-Verpackung, in der mehrere Schokoladen-Weihnachtsfiguren enthalten sind. Und außerdem um die "Heilemann "Weihnachtsfiguren"", in der die einzelnen Weihnachtsfiguren mit einem Gewicht von je 10 Gramm enthalten sind. Die Barcodes der beiden Produkte, die vom Rückruf wegen Kunststoffteilchen betroffen sind, lauten 4006574007199 und 4006574007182.

Schokoladen-Rückruf: Das sind die betroffenen Chargen

Der Rückruf von Heilemann betrifft nur bestimmte Chargen. Bei der "Heilemann Geschenkpackung "Weihnachtsfiguren"", in der mehrere Schokoladen-Weihnachtsfiguren enthalten sind, geht es um Produkte mit den Haltbarkeitsdaten 17.05.2023 und 17.08.2023. Bei den "Heilemann "Weihnachtsfiguren"", mit den einzeln verpackten Schokoladen-Weihnachtsfiguren, geht es um Produkte mit den Haltbarkeitsdaten 11.05.2023, 12.05.2023 und 17.08.2023. Diese Produkte sollten unbedingt vermieden werden.

Wer die Produkte bereits konsumiert hat oder mehr Informationen zu dem Rückruf haben möchte, kann sich an die jeweils zuständige Landesbehörde wenden. Eine Übersicht der Kontaktmöglichkeiten der Landesbehörden bietet das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit.

Lebensmittel-Rückruf: Regelmäßiges Nachsehen empfiehlt sich

Dass ein Lebensmittel-Hersteller einzelne Produkte zurückruft, kommt häufiger vor, als viele denken. Neben Kunststoffteilchen sind oft Salmonellen oder Listerien der Grund. In einigen extremen Fällen, wie kürzlich bei dem Wodka-Hersteller "Three Sixty", in dem Glassplitter gefunden wurden, droht Verletzungsgefahr. Es lohnt sich also, immer mal wieder die Website lebensmittelwarnung.de aufzurufen und nachzusehen.