Schokoriegel-Rückruf bei Daim: Besonders Allergiker müssen aufpassen

Fehlende Kennzeichnungen auf Schokoriegeln der Marke Daim haben zu dem Rückruf geführt. Gefahr besteht besonders für Allergiker. Was Verbraucherinnen und Verbraucher jetzt tun sollten.

Die Genuport Trade GmbH hat einen Rückruf für Daim-Schokoriegel gestartet. Wie der Verbraucherschutz mitteilt, fehlt bei einer Charge der Süßigkeit die deutsche Kennzeichnung. Für Kundinnen und Kunden sei daher nicht ersichtlich, welche Allergene das Produkt enthält. Besonders Menschen mit Allergien sollten also ihre Vorräte prüfen und beim Einkauf aufpassen. In dem betroffenen Produkt sind unter anderem Bestandteile von Nüssen enthalten.

Schokoriegel-Rückruf: Nur Daim 2er Riegel in der 56 Gramm-Packung betroffen

Von dem Rückruf betroffen ist das Produkt "Daim 2er Riegel, 56 Gramm" der Charge OUV2030223 mit einem Mindesthaltbarkeitsdatum bis 11. November 2023 und dem EAN Code 7310511257507. Zurückgerufen wird der Daim-Schokoriegel in Baden-Württemberg, Bayern, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein.

Andere Produkte der Marke Daim sowie andere Chargen des betroffenen Produkts sind laut Verbraucherschutz nicht von dem Rückruf betroffen und können ohne Bedenken gekauft und gegessen werden.

Daim ruft Schokoriegel zurück: Das können Kundinnen und Kunden jetzt tun

Kundinnen und Kunden, die den betroffenen Daim-Schokoriegel gekauft haben, haben laut Verbraucherschutz zwei Möglichkeiten das Produkt zurückzugeben.

Die betroffene Packung Daim 2er Riegel 56g kann in den Handel zurückgebracht werden - also in den Markt, in dem der Schokoriegel gekauft wurde. Dort erhalten Verbraucherinnen und Verbraucher den Einkaufspreis zurück. Alternativ kann das Produkt auch an die Genuport Trade GmbH - Genuport Trade GmbH, Gutenbergring 60, Qualität, 22848 Norderstedt - zurückgeschickt werden. Kundinnen und Kunden erhalten dann Ersatz für den zurückgerufenen Schokoriegel.

Für weitere Fragen und Informationen können sich Verbraucherinnen und Verbraucher an den Kundenservice der Genuport Trade GmbH wenden. Erreichbar ist dieser per E-Mail an info@genuport.de oder unter der Telefonnummer +49 (0)40 5284101.