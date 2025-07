Achtjährige alarmiert Notruf – Mutter nach Anfall gerettet

Mit vorbildlichem Handeln hat ein achtjähriges Mädchen in Mühlheim am Main dafür gesorgt, dass seine kranke Mutter medizinische Hilfe erhält. Das Mädchen wählte am Samstagabend den Notruf, nachdem es seine Mutter bewusstlos und krampfend im Wohnzimmer gefunden hatte, wie die Polizei mitteilte.

Demnach war das Kind durch ein dumpfes Geräusch aus dem Schlaf gerissen worden. Es reagierte besonnen und alarmierte umgehend die Rettungskräfte. Als diese eintrafen, war die Frau bereits wieder bei Bewusstsein, wollte jedoch aus Sorge um ihre Kinder zunächst nicht ins Krankenhaus.

Die Polizei nahm daraufhin Kontakt zu einem volljährigen Sohn der Familie auf, der sich sofort auf den Weg machte, wie es weiter hieß. Bis zu seinem Eintreffen blieben die Einsatzkräfte vor Ort, ehe die Frau ärztlich versorgt und ins Krankenhaus gebracht wurde. Die Polizei lobte das überlegte Handeln des Mädchens. Die Achtjährige habe gegenüber den Beamtinnen und Beamten erklärt, später selbst Polizistin werden zu wollen, um anderen Menschen zu helfen. Als Anerkennung wurde sie für einen Besuch bei der Polizei eingeladen.