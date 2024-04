Mehr Kinder lernen schwimmen

Coronapandemie und Energiekrise hatten es Schwimmanfängern schwer gemacht – mit teils drastischen Folgen. Nun gibt es eine erfreuliche Entwicklung, nicht nur bei den Kleinen.

Es waren schwere Jahre für kleine Schwimmanfänger: Erst hatten die Schwimmbäder wegen der Coronapandemie geschlossen, dann wegen der Energiekrise. Personalmangel und ein schlechter Zustand vieler Bäder kamen auch noch dazu. Das hatte dazu geführt, dass deutlich weniger Kinder schwimmen lernten, obwohl das doch so wichtig ist. Alle Eltern, die hoch nervös im Freibad oder am Strand ihre Kleinen keine Sekunde aus den Augen lassen, können ein Lied davon singen.

So viele Freischwimmer wie seit zehn Jahren nicht mehr

Doch dieser Trend scheint sich jetzt Gott sei Dank wieder umzukehren. 2023 sind 94.784 Schwimmabzeichen ausgegeben worden. Das sind rund 20 Prozent mehr als im Jahr zuvor und so viele wie seit fünf Jahren nicht mehr. Dies hat die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) mitgeteilt. Den sogenannten Freischwimmer, das Schwimmabzeichen Bronze, machten so viele Schwimmschüler wie seit zehn Jahren nicht mehr. Dafür muss man unter anderem 15 Minuten am Stück schwimmen. Erst ab dann gelten Kinder als sichere Schwimmer. Die DLRG ist nach eigenen Angaben die größte Wasserrettungsorganisation der Welt – und die Nummer eins in der Schwimm- und Rettungsschwimmausbildung in Deutschland.

Vergangenes Jahr ertranken bundesweit mindestens 378 Menschen

Nach einer Forsa-Umfrage von 2022 im Auftrag der DLRG hatte sich der Anteil der Nichtschwimmer unter den Sechs- bis Zehnjährigen im Vergleich mit 2017 auf 20 Prozent verdoppelt. Gefahren drohen dann in der Badesaison: Bundesweit ertranken 2023 mindestens 378 Menschen, die meisten davon (62) in Bayern.

Die ermutigenden neuen Zahlen zur Schwimmausbildung betreffen nicht nur Anfänger. Auch die Zahl der gelernten Rettungsschwimmer ist deutlich gestiegen. Allein beim Silber-Abzeichen zählte die DLRG fast 2000 abgelegte Prüfungen mehr (45.525) als im Vorjahr. Damit haben so viele Menschen wie seit zehn Jahren nicht mehr die für die Badeaufsicht nötige Qualifikation erworben. Wie gut das für das Sicherheitsgefühl der Badenden ist, zeigt eine andere Zahl: Nach einer im November vorgestellten Studie des Marktforschungsinstituts Mentefactum fühlen sich 83 Prozent der knapp 1000 Befragten sicherer im Wasser, wenn Rettungsschwimmer in der Nähe sind.

