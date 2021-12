Alle Infos zu "Legal Affairs": Sendetermine, Darsteller, Folgen, Handlung, Übertragung und Wiederholung

Seit Mitte Dezember ist die neue ARD-Serie "Legal Affairs" zu sehen. Hier finden Sie alle Infos rund um Sendetermine, Darsteller, Folgen, Handlung, Übertragung und Wiederholung.

ARD zeigt seit Mitte Dezember die neue Serie "Legal Affairs". In der Anwaltsserie geht es um verschiedene Geschichten aus der Berliner Politik-, Medien- und Promiwelt. Besonders im Vordergrund stehen die Fälle der Staranwältin Leo Roth und ihre Mandanten, die unter ständigen Hetzkampagnen in den sozialen Medien, sowie in der Boulevard-Presse leiden.

Wann ist der Start der Serie? Wer sind die Schauspieler? Wie viele Folgen wird es geben? Um was geht es in der Handlung und wo gibt es die Übertragung? Alle Infos zur neuen ARD-Serie "Legal Affairs" finden Sie hier.

Wann läuft "Legal Affairs"? Start und Sendetermine aller Folgen

Alle Folgen von "Legal Affairs" sind online first seit Freitag, den 17. Dezember 2021, in der ARD-Mediathek zu sehen.

Ab dem heutigen 19. Dezember 2021 laufen die Folgen dann auch im Free-TV auf dem Ersten. "Legal Affairs" besteht insgesamt aus acht Folgen mit jeweils 45 Minuten. Die Serie wird immer in Doppelfolge im TV zu sehen sein.

Hier sind alle Sendetermine von "Legal Affairs" im Ersten:

Folge 1: Sonntag, 19. Dezember 2021, 21.45 Uhr im Ersten

Folge 2: Sonntag, 19. Dezember 2021, 22.30 Uhr im Ersten

Folge 3: Montag, 20. Dezember 2021, 21.45 Uhr im Ersten

Folge 4: Montag, 20. Dezember 2021, 22.30 Uhr im Ersten

Folge 5: Mittwoch, 22. Dezember 2021, 21.45 Uhr im Ersten

Folge 6: Mittwoch, 22. Dezember 2021, 22.30 Uhr im Ersten

Folge 7: Donnerstag, 23. Dezember 2021, 21.45 Uhr im Ersten

Folge 8: Donnerstag, 23. Dezember 2021, 22.30 Uhr im Ersten

"Legal Affairs": Übertragung und Wiederholung im TV und Stream

Ab Sonntag, dem 19. Dezember, werden alle acht Folgen der Anwaltsserie kostenlos in der ARD-Mediathek zur Verfügung gestellt. Wer die Folgen zum jeweiligen TV-Sendetermin online schauen möchte, hat die Möglichkeit, die Serie im Live-Stream der ARD-Mediathek und auf der Streaming-Plattform "Joyn" kostenlos abzurufen.

Die Wiederholung jeder Folge von "Legal Affairs" ist ebenfalls in der ARD-Mediathek kostenlos zu sehen.

Darsteller bei "Legal Affairs": Schauspieler in der Besetzung

Folgende Schauspieler wurden für "Legal Affairs" von der ARD bereits bekannt gegeben:

Lavinia Wilson

Maryam Zaree

Niels Bormann

Aaron Altaras

Michaela Kaspar

Stefan Kurt

Annika Kuhl

Rainer Sellien

Sebastian Hülk

Sophie Rois

Jacob Matschenz

Produziert wurde "Legal Affairs" von Benjamin Benedict. Ausführende Produzentin ist Kristina Henning und Producerin der Serie ist Karoline Griebner. Verantwortlich für die Regie waren Randa Chahoud und Stefan Bühling. Die zwei Head-Autoren sind Lena Kammermeier und Felice Götze. Martina Zöllner, Kerstin Freels (rbb), Claudia Luzius und Christoph Pellander (ARD Degeto) haben die Redaktion übernommen. Gefördert wurde "Legal Affairs" vom Medienboard Berlin-Brandenburg.

Außerdem hat der bekannte deutsche Medienrechtsanwalt Prof. Dr. Christian Schertz das Team bei der Produktion der Serie als Berater unterstützt.

"Legal Affairs": Das ist die Handlung der ARD-Serie

Die Anwaltsserie handelt von verschiedenen Geschichten aus der Berliner Politik-, Medien- und Promiwelt. Protagonistin ist die Staranwältin Leo Roth. Sie kümmert sich um Pro-Bono-Fälle und um ihre prominenten Mandanten, die mit ständigen Hetzkampagnen in den sozialen Medien und in der Boulevard-Presse zu kämpfen haben. Um ihren Job als Anwältin gerecht zu werden, muss sie sich mit den gefährlichen politischen, als auch privaten Intrigen ihrer Mandanten auseinandersetzen.

Die Serie erzählt von aktuellen und gesellschaftsrelevanten Themen, wie beispielsweise Rassismus, Extremismus und Korruption. Aber auch die Bedrohung von Big Data und Deep Fakes wird in in der Serie angesprochen.