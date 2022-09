"Lego Masters" 2022: Das sind die Kandidaten und Teams - Wer ist raus?

Aktuell gibt es eine neue Staffel von "Lego Masters" 2022 bei RTL zu sehen. Wir stellen Ihnen die Kandidaten und Teams vor, die in der Show um die Wette bauen. Wer ist raus?

Wie der Name schon sagt, dreht sich bei " Lego Masters" alles um die bunten Lego-Bausteine. In der neuen Staffel bekommen die Teams insgesamt 2,5 Millionen Lego-Steine zur Verfügung gestellt, aus denen sie dann Kunstwerke gemäß dem vorgegebenen Thema erschaffen müssen. Die verschiedenen Aufgaben erfordern nicht nur Kreativität sondern auch Geschick, denn neben Zügen und anderen Fahrzeugen mussten die Kandidatinnen und Kandidaten in den vergangenen Staffeln auch Freizeitparks, Fabeltiere oder Weihnachtsdekorationen bauen. Am Ende jeder Folge entscheiden der Lego-Experte und "Brickmaster" Rene Hoffmeister und die Lego-Designdirektorin Elisabeth Kahl-Backes darüber, welches Team eine Runde weiter kommt und wer die Koffer packen muss. Die Sendetermine von "Lego Masters" 2022 sind wöchentlich geplant.

Sie möchten mehr über die Kandidatinnen und Kandidaten in der neuen Staffel von "Lego Masters" 2022 erfahren? In diesem Artikel stellen wir Ihnen die acht Duos vor, die in den neuen Folgen der Show ihre Expertise im Lego-Bauwesen unter Beweis stellen.

"Lego Masters" 2022: Kandidaten und Teams

Nadine (32) und Daniel (33):

Daniel und Nadine. Foto: RTL / Bernd-Michael Maurer

Bereits im jungen Alter von vier Jahren entdeckte Daniel seine Liebe für Lego-Bausteine, die ihn bis heute nicht mehr losgelassen hat. Nun teilt er seine Leidenschaft mit seiner Frau Nadine - seit zehn Ehejahren baut das Paar nun gemeinsam an verschiedenen Lego-Projekten. Bei "Lego Masters" hat das Ehepaar aus Hamburg nun die Möglichkeit, das langjährige Hobby zu Geld zu machen - den Gewinnern winkt ein Preisgeld von 25.000 Euro.

Steffen (40) und Maik (42):

Steffen (l.) und Maik. Foto: RTL / Bernd-Michael Maurer

Steffen kommt aus Köln und hat seine Leidenschaft für die Lego-Steine bereits an die nächste Generation weitergegeben: Gemeinsam mit seinen Töchtern arbeitet er regelmäßig an kreativen Lego-Projekten. Sein Team-Kollege Maik wohnt im Wechsel in Berlin und auf Mallorca und ist natürlich auch begeisterter Lego-Enthusiast. In der Show will sich das Duo nicht aus der Ruhe bringen lassen.

Zypper (59) und Sven (38):

Zypper (l.) und Sven. Foto: RTL / Bernd-Michael Maurer

Neben Lego zählt auch das Tragen von High-Heels zu den Leidenschaften des Stuttgarters Zypper. Der dreifache Opa geht gemeinsam mit dem Supermarktleiter Sven bei "Lego Masters" an den Start. Sven kommt aus Korschenbroich und baut nicht nur gerne mit den bunten Bausteinen, sondern sammelt sie auch.

Jörg (55) und Dirk (56):

Dirk (l.) und Jörg. Foto: RTL / Bernd-Michael Maurer

Dirk ging zu Hause in Viersen der Platz für seine Lego-Steine aus, weshalb er einen Teil einer "Lego-Wohnung" anmietete, um dort einen Teil seiner Bauwerke unterzubringen und an neuen Projekten zu arbeiten. Seinen Team-Kollegen Jörg hat er über die Lego-Community kennengelernt und die beiden reisen jedes Jahr gemeinsam zum Lego-Fantreffen nach Dänemark.

Alex (32) und Basti (38):

Basti (l.) und Alex. Foto: RTL / Bernd-Michael Maurer

Für Alex gehört Kreativität nicht nur in seinem Beruf als Grafik-Designer zum Alltag, sondern auch beim Bauen detailreicher Lego-Szenerien. Mit im Team hat der Münchner seinen Kumpel Basti, der als Tätowierer ebenfalls einen Beruf ausübt, bei dem Kreativität gefragt ist. Auch er teilt natürlich die Leidenschaft für die bunten Bausteine - ein ganzes Zimmer hat er bei sich zu Hause ausschließlich Lego gewidmet.

Christoph (32) und Thomas (41):

Christoph (l.) und Thomas. Foto: RTL / Bernd-Michael Maurer

Christoph lebt in München und hat sich als Konstrukteur für Kunst- und Yachtbau mit Lego auch gleich das passende Hobby ausgesucht: In seiner Freizeit widmet er sich am liebsten bunten Lego-Konstruktionen. Weil er sich auch gerne über Lego austauscht hat der 32-Jährige auch gleich einen Lego-Stammtisch gegründet. Sein Teampartner Thomas ist hauptberuflich Fotograf und hat neben dem Lego-Bauen noch eine zweite Leidenschaft: Er ist Mitglied in einer Cheerleader-Tanzgruppe.

Luis (19) und Ben (21):

Ben (l.) und Luis. Foto: RTL / Bernd-Michael Maurer

Die beiden bilden das jüngste Duo in der neuen Staffel von "Lego Masters", aber trotzdem haben beide bereits jahrelange Erfahrung mit den Bausteinen. Luis hat gerade sein Abitur absolviert und baut in seiner Freizeit gerne mit seinem kleinen Bruder und seiner Cousine. Auch Ben teilt seine Lego-Begeisterung mit seinen kleinen Brüdern und seine Kreativität kommt ihm auch beruflich zugute: Er ist in der Gaming-Branche im Fachbereich "Character Design" tätig.

Jule (42) und Anne (37):

Anne (l.) und Jule. Foto: RTL / Bernd-Michael Maurer

Jule kommt aus Bad Soden und teilt das Lego-Hobby mit ihrer besten Freundin Anne, die aus Schwalbach kommt. Neben den Lego-Steinen hat das Frauen-Team noch ein weiteres Hobby: Die beiden lösen gemeinsam fiktive Kriminalfälle. Als Erzieherin kann Anne die Lego-Steine auch gut in ihren Beruf integrieren und mit den Kindern an neuen Bau-Projekten tüfteln.

