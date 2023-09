"Lego Masters" 2023: Moderator Daniel Hartwich im Porträt

"Lego Masters" ist 2023 zurück. Moderator der Show ist wieder Daniel Hartwich - Alles über seine Größe und sein Alter erfahren Sie hier im Porträt.

Der Name lässt es bereits vermuten: In der Show "Lego Masters" 2023 bei RTL geht es um die bunten Lego-Bausteine. Für Kinder - und natürlich auch viele Erwachsene - sind das Konstruieren und die Schaffung persönlicher Designs mit den Bausteinen ein entspannendes Hobby. In " Lego Masters" geht es allerdings alles andere als entspannt zu: In harten Wettkämpfen treten acht Zweierteams gegeneinander an und müssen verschiedene Aufgabenstellungen unter Zeitdruck meistern.

Moderiert wird die Show auch dieses Mal wieder von RTL-Urgestein Daniel Hartwich. Neben "Lego Masters" moderiert er auch noch Shows wie "Big Bounce - Die Trampolin Show" und "Let's Dance". Was es sonst noch über den Moderator zu wissen gibt, erfahren Sie hier im Porträt.

Das Alter von Daniel Hartwich - Der "Lego Masters" 2023-Moderator im Porträt

Daniel Hartwich ist mittlerweile ein alter Hase im Showgeschäft. Das erstaunliche daran ist allerdings, dass er sich diesen Status mit gerade einmal Mitte 40 erarbeitet hat. Sein Weg zum Erfolg verlief dabei zwar nicht immer geradlinig, dafür ging es aber stets für ihn voran. Doch hier sind erst einmal ein paar Eckdaten zum RTL-Moderator:

Name: Daniel Hartwich

Geburtstag: 18. August 1978

Geburtsort: Frankfurt am Main

Sternzeichen: Löwe

Größe: 1,89 m

Nach seinem Abitur studierte der 1978 geborene Moderator zunächst Germanistik und Politikwissenschaft an der Johann Wolfgang Goethe-Universität in Frankfurt am Main. Doch schon während seines Studiums war er als Reporter und Moderator für Radio und Fernsehen tätig. Danach begann er für den Hörfunk des Hessischen Rundfunks zu arbeiten.

Reporter für Vox-Sendungen wie "Fit For Fun TV" wurde er 2005, moderierte aber auch beim öffentlich-rechtlichen Kinderkanal KiKa. RTL ließ ihn 2008 seine Late-Night-Show "Achtung! Hartwich" ausprobieren.

Noch im gleichen Jahr übernahm der Schnellredner mit der markanten Brille zusammen mit Marco Schreyl die Show "Das Supertalent", für die er mit der Goldenen Kamera ausgezeichnet wurde. Hartwich hatte einen Lauf und 2009 dann auch seine Premiere bei "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!", wo er eine Handvoll Spezial-Ausgaben moderierte. Nachdem er auch die regulären Ausgaben der Erfolgsserie eine Zeitlang an der Seite von Sonja Zietlow moderierte, verließ er 2022 die Sendung. ntv berichtete, dass Hartwich mehr Zeit für seine Familie haben wollte. RTL blieb er jedoch für andere Projekte wie etwa "Lego Masters" erhalten.

Daniel Hartwich: Seine Größe und seine Liebe für Lego

Dass es einmal eine Show geben würde, in der erwachsene Menschen Wettkämpfe mit den Bausteinen für kleine Kinder austragen, hätte vor einigen Jahrzehnten wohl niemand für möglich gehalten. Doch dass Lego nun einmal für viele Erwachsene einen Sonderfall basierend auf Nostalgie und dem zeitlosen Spielprinzip der Bausteine darstellt, ist heute wohl allgemein akzeptiert. Ähnlich sieht es auch Daniel Hartwich, der mit seinen 43 Jahren und seiner Größe von 1,89m zwar eigentlich "zu groß" für Spielzeug ist, in dieser Hinsicht aber Kind geblieben ist. Voll Begeisterung sprach er im RTL-Interview zur ersten Staffel der "Lego Masters" vor allem die Spannung an, die in der den Bausteinen steckt: "Das Spannendste an Lego ist natürlich Lego selbst, weil die Allermeisten eine Verbindung dazu haben, weil sie als Kind schon damit gespielt haben. So geht es mir natürlich auch. Wobei ich sagen muss, dass das, was ich mir damals zusammengefrickelt habe, nichts mit dem zu tun hat, was hier stattfindet."

Laut Daniel Hartwich sei es bei "Lego Masters" das Schwierige, sich in kürzester Zeit neue Kreationen zu einem gewissen Thema auszudenken, die dabei noch spektakulär sind und die Jury überzeugen. Die Kandidaten haben dabei 2,5 Millionen Teile zur Verfügung. "Dafür ist eine ganze Palette an Fähigkeiten nötig, um wirklich richtig gut zu sein. Kreativität und Vorstellungsvermögen, aber natürlich auch die handwerkliche Fähigkeit, das dann umzusetzen", sagte Daniel Hartwich in einem Interview mit RTL.