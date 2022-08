"Lego Masters" 2022 sehen: Infos zur Übertragung und Wiederholung

"Lego Masters" 2022 läuft ab heute mit Staffel 4 bei RTL. Wir geben Ihnen hier die Infos zur Übertragung im TV und Stream. Außerdem erfahren Sie, wo es ganze Folgen als Wiederholung gibt.

In der Show " Lego Masters" 2022 bei RTL geht es um die bunten Lego-Bausteine. Für Kinder und viele Erwachsene sind das Konstruieren und die Schaffung persönlicher Designs mit den Bausteinen ein entspannendes Hobby. In der Sendung kommen neben Zeitdruck aber auch noch einige Fernsehkameras mit ins Spiel. Die Kandidaten von "Lego Masters" 2022 bekommen in jeder Folge eine oder mehrere Aufgaben und müssen dann ein Kunstwerk abliefern, das zum einen denen Vorgaben entspricht, aber auch möglichst kreativ ist.

Bewertet werden die Kreationen von Brickmaster René Hoffmeister und von der Lego-Designdirektorin Elisabeth Kahl-Backes. Die Kandidatinnen und Kandidaten müssen also in jeder Folge abliefern, denn wer die Jury nicht überzeugt fliegt aus der Sendung. Den Gewinnern winkt im Finale ein Preisgeld in Höhe von 25.000 Euro und der Titel "Lego Masters" 2022.

Hier finden Sie alle Infos zur Übertragung von "Lego Masters" 2022 live im TV und Stream. Gibt es auch ganze Folgen als Wiederholung? Das erfahren Sie hier.

Übertragung von "Lego Masters" 2022 im TV und Live-Stream

Die erste Folge von "Lego Masters" 2022 ist am Freitag, 12. August 2022 im Fernsehen auf RTL zu sehen. Die Sendung läuft immer zur Primetime um 20.15 Uhr und wird wöchentlich ausgestrahlt. Insgesamt wird es sechs neue Folgen der Show geben, die sich dem Titel entsprechend nur um die bunten Lego-Bausteine drehen.

Falls Sie die Sendung lieber unabhängig von Sendeterminen und Sendezeiten sehen wollen, dann wäre der Streamingdienst RTL+ eine Option. Außer der Übertragung im TV läuft "Lego Masters" 2022 nämlich zeitgleich im Live-Stream von RTL+. Um "Lego Masters" 2022 live zu streamen benötigen Sie aber eine Premium-Mitgliedschaft. Das Abo kostet nach Angaben des Senders 4,99 Euro im Monat. Nach einer kostenlosen Testphase von 30 Tagen ist das Angebot jedoch monatlich kündbar.

Ganze Folgen von "Lego Masters" 2022 gibt es auch als Wiederholung

Falls Sie die kreativen Skulpturen der insgesamt acht Kandidaten-Duos verpasst haben, die Folge aber unbedingt nachholen wollen, dann haben Sie zwei Möglichkeiten: Entweder Sie sehen sich die Folgen bei RTL+ an oder Sie warten auf eine Wiederholung im Fernsehen. Ganze Folgen von "Lego Masters" 2022 werden nach dem Start Online bei RTL+ abrufbar sein. Bei dem Streaming-Dienst können Sie darüber hinaus auch alle Episoden der bisherigen Staffeln abrufen, wozu Sie aber wiederum eine Premium-Mitgliedschaft benötigen.

Bisher hat RTL noch nicht bekannt gegeben, ob es die neuen Folgen von "Lego Masters" 2022 auch im TV in der Wiederholung zu sehen geben wird. In den vergangenen Staffeln liefen die Folgen meist am Sonntag nach der Erstausstrahlung in der Wiederholung, jedoch haben die Uhrzeiten stark variiert. An manchen Tagen hat die Ausstrahlung bereits um zehn Uhr morgens begonnen, an anderen Sonntagen um 14.40 Uhr oder um 11.30 Uhr. Falls Sie die Wiederholungen also lieber im Fernsehen sehen wollen, dann prüfen Sie am besten schon am Samstagabend das TV-Programm von RTL. (AZ)