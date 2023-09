"Lego Masters 2023" gestern am 29. September 2023: Wer ist raus?

Welche Kandidaten sind raus bei "Lego Masters 2023"? Hier finden Sie Infos rundum wer in der fünften Folge bei "Lego Masters" raus ist.

Die TV-Show " Lego Masters" fokussiert sich vollständig auf die beliebten, farbenfrohen Bausteine, die nahezu jedem, ob jung oder alt, vertraut sind. Während das Bauen mit Lego-Steinen zu Hause in der Regel eine spaßige und entspannende Freizeitbeschäftigung darstellt, wird es in der RTL-Sendung "Lego Masters" äußerst wettbewerbsorientiert. Hier müssen sich die Teilnehmer, kniffligen Herausforderungen stellen. Bereits vier Staffeln und eine Spezialausgabe von "Lego Masters" wurden auf RTL ausgestrahlt.

Die Show "Lego Masters" ist ein Teamwettbewerb, bei dem jeweils zwei begeisterte Lego-Fans ein Team bilden. In der neuen Staffel nehmen insgesamt 16 Kandidaten in acht Teams teil, die alle um den begehrten Titel "Lego Masters" kämpfen.

Seit dem 1. September läuft die 5. Staffel der Show und abermals sind die Kandidaten eifrig am Bauen mit Lego-Steinen. Am 29. September lief die fünfte Folge der neuen Staffel und wieder musste eins der Zweierteams die Show verlassen. Welches Teams musste gehen und welche Teams sind noch dabei? Alle Infos zur Folge und einen Überblick über die Kandidaten, erfahren Sie hier.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, können die dpa-digital services GmbH und die Bitmovin GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Alte und neue Werke aus tausenden kleinen Legosteinen. Diese Kunstwerke des chinesichen Künstlers Ai Weiwei gibt es im Rahmen der Berliner Art Week zu sehen. Video: dpa

"Lego Masters 2023" gestern: Wer ist rausgeflogen am 29. September 2023?

Auch in der fünften Folgen musste ein Team die Sendung verlassen. In dieser Woche ist dieses Team raus:

Phil (42) aus Borken & Yvonne (40) aus Trossingen

Foto: Frank W. Hempel/RTL

Phil zeichnet sich nicht nur durch sein Geschick im Umgang mit Lego-Steinen aus, sondern hat auch Erfahrung im Bauen mit verschiedenen anderen Materialien. Yvonne hingegen hat bereits eine doppelgleisige Bahn für ihren Hamster aus Lego-Steinen konstruiert und baut regelmäßig beeindruckende Lego-Projekte für ihre Kinder. Trotz ihres beeindruckenden Könnens endete ihre Teilnahme jedoch in der fünften Folge, ganz kurz vor dem Einzug ins Finale.

Welche Kandidaten sind bei "Lego Masters 2023" weiter dabei?

Das Wettrennen in der Show geht für die restlichen Teams noch weiter und sie treten in der nächsten Woche im Finale gegeneinander an. Hier finden Sie einen Überblick der verbleibenden Teams:

Willi (25) und Rudi (25) aus München

Die beiden Münchner haben die perfekte Grundlage für die Bildung eines Teams - sie sind Zwillinge. Infolgedessen gestaltet sich die Koordination ihrer Zusammenarbeit äußerst mühelos. Denn wer könnte die Stärken und Schwächen des anderen besser kennen als der eigene Zwillingsbruder? Entsprechend haben die beiden ihre Aufgaben längst klar verteilt: Willi kümmert sich um den kreativen Part, während Rudi sich auf die technische Seite konzentriert.

Julian (22) aus Kelheim und Matthias (42) aus Hockenheim

Das Duo, bestehend aus den beiden IT-Experten, hat eine Leidenschaft für das Zusammenstellen von sogenannten MOCs (My Own Creations), die auf inoffiziellen Sets basieren. Matthias hat sogar einen eigenen Raum in seinem Haus, der als Lego-Keller dient, um seine Sammlung zu lagern und kreative Projekte zu realisieren. Julian hingegen verfügt noch nicht über einen solchen Raum und muss daher auf das Zimmer seines Bruders zurückgreifen, um seine umfangreiche Lego-Sammlung aufzubewahren.

Michael (37) und Philipp (33) aus Österreich

Michael ist ein wahrer Handwerker. Er konstruiert nicht nur mit Lego-Steinen, sondern verwendet auch gerne Holz, Papier, Metall und viele andere Materialien für seine Projekte. Die Begeisterung für die bunten Klemmbausteine teilt auch sein Teamkollege, der Polizist Philipp. Philipp investiert einen erheblichen Teil seiner Freizeit in die Welt der Lego-Steine. Dies umfasst nicht nur das Bauen mit Legos, sondern auch die Erstellung von Videos und die Leitung eines Podcasts, der sich dem Thema widmet.

Wann läuft die nächste Folge von "Lego Masters 2023"?

Hier finden Sie einen Überblick aller Sendetermine der neuen Staffel von "Lego Masters 2023"? Das sind die Sendetermine von "Lego Masters", Staffel 5:

Folge 1: Freitag, 1. September

Folge 2: Freitag, 8. September

Folge 3: Freitag, 15. September

Folge 4: Freitag, 22. September

Folge 5: Freitag, 29. September

Folge 6: Freitag, 6. Oktober

Übertragung im TV und Stream von "Lego Masters" 2023

Selbstverständlich wird auch die neue Staffel von "Lego Masters" wieder von RTL ausgestrahlt. Immer wöchentlich am Freitagabend wird die neue Folge der Lego-Show gezeigt. Alternativ bietet RTL auch eine Übertragung im Stream an. Dieser sowie eine Aufzeichnung der Sendung sind beim sendereigenen Streaming-Dienst RTL+ zu finden.