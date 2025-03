"Lego Masters" 2025, das Finale vom 18. März. Wer hat Staffel 6 gewonnen?

Am Dienstag, dem 11.2.25 startete die sechste Staffel von „Lego Masters“ auf RTL. In jeder Folge traten die Teams in spannenden Bau, Konstruktion und Design Herausforderungen gegeneinander an. Mit vielen bunten Klemmbausteinen ging es darum, die Jury zu Runde für Runde zu überzeugen.

Im Finale war noch einmal alles anders als in den vorherigen Episoden. Es wurden insgesamt 100 Bewertungssteine von einer Kinderjury vergeben. Neben der „kleinen Jury“ sahen die Zuschauer auch alte und neue Gesichter. Wieder mit dabei war Deutschlands einziger zertifizierten Lego-Modellbauer René Hoffmeister. Aufgrund einer Babypause konnte Elisabeth Kahl-Backes nicht dabei sein. Ihre Vertretung war Katrine Talks, sie entwickelt bei der LEGO-Gruppe mit ihrem Team neue Spielerlebnisse und verbindet Technologie mit Klemmbausteine. In der finalen Folge begleitete Sie wieder Moderator Daniel Hartwich durch die Show.

Nach wochenlangem Designen, Bauen und Konstruieren war es für die Kandidaten endlich so weit: das große Finale. Drei Teams hatten gestern Abend die Chance, „Lego Masters“ zu gewinnen. Doch es ging nicht nur um den Titel. Sie bekamen einen Pokal aus Lego-Steinen, sowie ein Preisgeld von 27.000 Euro. Welches der drei Finalistenteams hat die Show gewonnen und alle weiteren Infos zur letzten Folge erfahren Sie hier.

„Lego Masters“: Wer hat die Show gewonnen

Nach einer Vorrunde, in der es darum ging, das Gleichgewicht zu halten, mussten die Teamkollegen, ohne sich zu sehen, auf einer Wippe einen Turm bauen – der höchste Turm entschied den Sieg. Diese Runde gewannen Michel und Eric.

Danach ging es in der letzten Hauptrunde um alles oder nichts. Es gab keine genauen Vorgaben. Es ging um die Liebe zum Detail und um Kreativität. Die Kandidaten konnten bauen, was sie wollten, wichtig war nur, dass das Stück zwei frei wählbare Funktionen hatte. Innerhalb von 24 Stunden konnten die Teams zeigen, was in ihnen steckt. Ein letztes Mal mussten sie ihre Komfortzone verlassen und alles aus sich herauszuholen. Eine gute Planung und eine fesselnde Geschichte konnten alles entscheiden. Die Jury musste eine Entscheidung treffen. Zur Auswahl standen eine farbenfrohe Unterwasserwelt von Filippos & Tobi, ein mitreißendes Drachenerlebnis von Tommy &Uwe und eine Steam-Punk-Landschaft von Michel & Eric. Alle Teams haben laut Jury, eine Wahnsinnsleistung erbracht.

Es kann aber nur einen Gewinner bei „Lego Masters“ geben und das Gewinnerteam ist:

Thomas „Tommy“ (47) & Uwe (55)

Thomas und Uwe verbindet ihre Leidenschaft für landschaftliches Bauen. Der introvertierte Uwe ist ein strukturierter Planer, dessen Stärken in der Ideenentwicklung liegen. Obwohl sein erster Entwurf für Lego Ideas, ein Observatorium, nicht umgesetzt wurde, erhielt seine Idee 3.600 Stimmen und wurde als „Stuff Pick“ ausgezeichnet. Der extrovertierte Thomas hingegen ist ein echter Lego-Freak und nutzt seinen Keller, um seine umfangreiche Sammlung zu lagern. Nebenbei engagiert er sich ehrenamtlich und beliefert eine Stadt in der Ukraine mit Hilfsgütern.

„Lego Masters“ 2025: Wer ist gestern, am 18. März rausgeflogen?

Anfangs waren es acht Bauteams, die den Titel gewinnen wollten. Im gestrigen Finale waren davon noch drei Teams übrig. Sie hatten die Chance auf das Preisgeld, einen Pokal und den Titel „Lego Masters“ 2025. Welche Teams um den Titel gekämpft haben, finden Sie in dieser Übersicht:

Filippos (32) & Tobias „Studi Tobi“ (20)

Michel (23) & Eric (39)

Thomas „Tommy“ (47) & Uwe (55)

Wiederholung von „Lego Masters“ 2025

Auch wenn die eigentliche Show nun vorbei ist, gibt es dennoch die Möglichkeit alle Folgen der sechsten Staffel sowie alle anderen Staffeln nachträglich zu streamen. Über die sendereigene Streamingplattform RTL+ können Sie alle Episoden noch einmal ansehen.