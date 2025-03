„Lego Masters“ 2025: Wer musste am 11. März im Halbfinale raus?

2025 geht die Erfolgsserie „Lego Masters“ mit der sechsten Staffel in eine weitere Runde. Immer dienstags bauen anfangs acht Teams um die Wette. Sie alle wollen den Titel „Lego Masters“ gewinnen. In sechs Folgen müssen sie Woche für Woche neue Kunstwerke aus LEGO-Steinen bauen. Hier ist Kreativität, Originalität und ein technisches Verständnis Voraussetzung.



In insgesamt zwei Runden pro Folge bekommen die Zweierteams Aufgaben und Themen, die sie mit den kleinen Klemmbausteinen nachbilden müssen oder ihrer Kreativität freien Lauf lassen können. Nach Ablauf der Zeit werden ihre Kunstwerke der Jury präsentiert. Diese besteht aus niemand geringerem als Deutschlands einzigem zertifizierten LEGO-Baumeister René Hoffmeister und Designdirektorin und Creative Lead der LEGO-Gruppe Elisabeth Kal-Backes. Wie gewohnt, führt Sie Moderator Daniel Hartwich in dieser Staffel durch die Show.

In der gestrigen Folge mussten die Teams noch einmal alles geben, denn es stand der Einzug ins Finale auf dem Spiel. Welches Team hat weiterhin die Chance auf den Titel „Lego Masters“, einen Pokal aus LEGO-Steinen und ein Preisgeld von mindestens 25.000 Euro? Und welches Team musste die Show verlassen? Diese Fragen beantworten wir hier für Sie.

„Lego Masters“: Wer ist raus im Halbfinale, der Folge 5 vom 11. März 2025

Das Hauptthema der Vorrunde lautete: Fashionweek! Passend zu diesem Thema sollten die Teams jeweils ein funktionales und lebensgroßes Designer-Accessoire bauen, dass anschließend auf dem Catwalk von echten Models präsentiert wurde. Wichtig war es, dass die Teile stabil genug waren, um wirklich getragen werden zu können und natürlich optisch ansprechend, mit einem Wow-Effekt sind.

Mit ihrer Handtasche überzeugten Tommy und Uwe die Jury mit 19 von 20 Punkten und sie gewannen den goldenen Stein, dieser bewahrte sie vor dem Ausscheiden und sicherte ihnen einen Platz im Finale.



In der Hauptrunde wurde es dann für die Kandidaten sportlich. Sie sollten innerhalb von zehn Stunden ein olympisches Tier, samt der Disziplin, in der es antreten, bauen. Hier sind Kreativität, ein stimmiges Gesamtbild und eine klare Darstellung der Sportart wichtig. Außerdem sollte eine bewegliche Funktion eingebaut werden.

Eric und Michel gewannen mit ihrem Affen-Parcours und insgesamt 19 Punkten das Halbfinale.

Leon und Marc entschieden sich dafür, ein Schneckenrennen zu bauen. Doch diese Entscheidung wurde ihnen zum Verhängnis. Die Zeit reichte ihnen nicht aus, um genug Details mit einzubauen. Mit insgesamt nur 14 Punkten belegten sie den letzten Platz und schieden kurz vor dem Finale aus.

„Lego Masters“ 2025: Welche Teams sind nicht mehr dabei?

Anfangs traten acht Zweierteams an, doch nach fünf Folgen ist der Großteil bereits ausgeschieden. Welche Teams keine Chance mehr auf den Titel „Lego Masters“ haben, sehen Sie in dieser Übersicht:

Sören (34) & Sven (38): raus in Folge 1

Felicia (24) & Lea (25): raus in Folge 2

Mäkkes (44) & Tobias „Metal Tobi“ (31): raus in Folge 3

Tobias „Trainer Tobi“ (53) & Martin (30): raus in Folge 4

Leon (20) & Marc (21): raus in Folge 5

Diese Teams sind im Finale bei „Lego Masters“ 2025 dabei:

Nach insgesamt fünf Folgen stehen nun die Teams fest, die es ins große Finale von „Lego Masters“ 2025 geschafft haben. In den letzten Runden konnten diese Kandidaten die Jury von sich und ihren Bauwerken überzeugen:

Filippos (32) & Tobias „Studi Tobi“ (20)

Michel (23) & Eric (39)

Thomas „Tommy“ (47) & Uwe (55)

„Lego Masters“ 2025: Folge 5 aus Staffel 6 als Wiederholung sehen.

Wenn Sie eine Folge verpasst haben, können Sie diese zwar nicht im normalen Fernsehprogramm wiederholen, aber es gibt eine Alternative. Die verpassten Episoden sind in der RTL+ Mediathek verfügbar und können dort für einen bestimmten Zeitraum kostenlos gestreamt werden.

Wann läuft das Finale von „Lego Masters“ 2025?

Ab 2025 wird „Lego Masters“ auf VOX ausgestrahlt. Immer dienstags um 20.15 Uhr im regulären Fernsehprogramm zu sehen. Demnach können Sie das Finale am 18. März 2025 sehen. Wer die Folge früher sehen möchte, kann sie schon eine Woche vorher auf RTL+ streamen. Dafür gibt es verschiedene Abo-Modelle. Diese starten bei 5,99 Euro pro Monat.