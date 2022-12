"Lego Masters - Winterchampion" sehen: Infos zur Übertragung und Wiederholung

"Lego Masters - Winterchampion" läuft aktuell bei RTL. Wir geben Ihnen hier die Infos zur Übertragung im TV und Stream. Außerdem erfahren Sie, wo es ganze Folgen als Wiederholung gibt.

"Lego Masters - Winterchampion" steht aktuell bei RTL auf dem Programm. In der Show " Lego Masters" geht es um die bunten Lego-Bausteine. Für Kinder und viele Erwachsene sind das Konstruieren und die Schaffung persönlicher Designs mit den Bausteinen ein entspannendes Hobby. In der Sendung kommen neben Zeitdruck aber auch noch einige Fernsehkameras mit ins Spiel. Die Kandidaten beim Winterchampion von "Lego Masters" 2022 bekommen in jeder Folge eine oder mehrere Aufgaben und müssen dann ein Kunstwerk abliefern, das zum einen denen Vorgaben entspricht, aber auch möglichst kreativ ist.

Bewertet werden die Kreationen von Brickmaster René Hoffmeister und von der Lego-Designdirektorin Elisabeth Kahl-Backes. Die Kandidatinnen und Kandidaten müssen also in jeder Folge abliefern, denn wer die Jury nicht überzeugt, fliegt aus der Sendung. Den Gewinnern winkt im Finale ein Preisgeld in Höhe von 20.000 Euro und der Titel "Lego Masters Winterchampion".

Hier finden Sie alle Infos zur Übertragung von "Lego Masters - Winterchampion" live im TV und Stream. Gibt es auch ganze Folgen als Wiederholung? Das erfahren Sie hier.

Übertragung von "Lego Masters - Winterchampion" im TV und Live-Stream

Die erste Folge von "Lego Masters - Winterchampion" läuft seit dem 8. Dezember 2022 im Fernsehen bei RTL. Die Sendung läuft immer zur Primetime um 20.15 Uhr und wird bis zum 29. Dezember wöchentlich ausgestrahlt. Insgesamt gibt es vier neue Folgen der Show, die sich dem Titel entsprechend nur um die bunten Lego-Bausteine drehen.

Falls Sie die Sendung lieber unabhängig von Sendeterminen und Sendezeiten sehen wollen, dann wäre der Streamingdienst RTL+ eine Option. Außer der Übertragung im TV läuft "Lego Masters - Winterchampion" nämlich zeitgleich im Live-Stream von RTL+. Um "Lego Masters - Winterchampion" live zu streamen, benötigen Sie aber eine Premium-Mitgliedschaft. Das Abo belastet Ihr Budget mit 4,99 Euro monatlich (Stand: November 2022). Die aktuellen Konditionen finden Sie auf der Website des Anbieters.

Ganze Folgen von "Lego Masters - Winterchampion" gibt es auch als Wiederholung

Falls Sie die kreativen Skulpturen der Kandidaten-Teams verpassen sollten, die Folge aber unbedingt nachholen wollen, können Sie sich die Folgen bei RTL+ ansehen. Ganze Folgen von "Lego Masters - Winterchampion" werden nach dem Start Online bei RTL+ abrufbar sein. Bei dem Streaming-Dienst können Sie darüber hinaus auch alle Episoden der bisherigen Staffeln abrufen, wozu Sie aber wiederum eine Premium-Mitgliedschaft benötigen.

Die Basis-Version RTL+ "Free" ist komplett gratis - hier kann man die Highlights der Sendergruppe mindestens eine Woche nach der TV-Ausstrahlung online verfolgen. Dazu muss man sich lediglich registrieren. Die “Premium”-Version aber, die man ja bekanntlich für Live-Übertragungen braucht, belastet Ihr Portemonnaie mit 4,99 Euro monatlich. Wer auf weitere Extras (etwa das gleichzeitige Streamen auf zwei Geräten) nicht verzichten möchte, könnte sich für RTL+ "Max" entscheiden. Hier werden zunächst 9,99 Euro pro Monat fällig, ab dem 7. Monat dann aber 12,99 Euro. Laut Anbieter dürfen Neukunden beide Bezahl-Modelle 30 Tage lang kostenlos testen, die Kündigungsfrist beträgt danach ebenfalls einen Monat. (AZ)