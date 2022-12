Lehrer sollen bewertet werden – mehr Geld und Leistungsprämien als Anreiz

Noten, nicht nur für Schülerinnen und Schüler, sondern auch für Lehrkräfte? So ähnlich: In Zukunft sollen Lehrerinnen und Lehrer bewertet werden. Mehr Geld und Prämien winken.

In der Schule gibt es Noten. Das wird fast jeder Mensch in Deutschland in seinem Leben mehr oder weniger schmerzlich erfahren. In Zukunft sollen allerdings nicht nur die Schülerinnen und Schüler, sondern auch die Lehrerinnen und Lehrer bewertet werden. Es wäre eine echte Revolution des Schulsystems. Eine Revolution, welche die Bildungsministerin Bettina Stark-Watzinger ( FDP) anstrebt. Sie will Anreize und Prämien schaffen, um gute Lehrkräfte zu belohnen.

Lehrer-Bewertungen: Mehr Geld, Leistungsprämien und Beförderungsmöglichkeiten als Anreiz

"Die vielen motivierten und engagierten Lehrkräfte in unserem Land brauchen nicht nur mehr Anerkennung, sondern auch eine leistungsorientiertere Bezahlung", sagte Stark-Watzinger der Bild: "Es muss sich mehr lohnen, sich für die Chancen und die Zukunft unserer Kinder einzusetzen. Das würde den Beruf auch für junge Menschen und Quereinsteiger attraktiver machen und damit den Lehrermangel bekämpfen." Sie sieht ein Konzept mit drei tragenden Säulen vor:

Lehrkräfte, die über Jahre hinweg gute Klassen hervorbringen, sollen mehr Geld erhalten.

Für Zusatzaktionen wie einen Schüleraustausch sollen Prämien ausgeschüttet werden.

Die engagiertesten Lehrerinnen und Lehrer sollen schnelle Beförderungsmöglichkeiten haben.

In Bayern werden bereits Prämien an Lehrer ausgezahlt

Genaue Kriterien für eine Bewertungsskala gibt es noch nicht. Stark-Watzinger schwebt offenbar eine bundesweite Lösung vor. Unterstützung bekommt sie vom Präsidenten des Deutschen Lehrerverbandes. "Man kann durchaus erkennen, welche Lehrkraft gut ist", sagte Heinz-Peter Meidinger zur Bild. Der 68-Jährige steht hinter der Idee der Bildungsministerin. In seiner Zeit als Schulleiter in Bayern schüttete er zusätzliches Geld an guter Lehrerinnen und Lehrer aus.

In Bayern ist es bereits möglich, Zusatzleistungen an gute Lehrerinnen und Lehrer zu zahlen. Das funktioniert über einen Antrag der Schulleitung. Das Land zahlt die Prämie dann an die Lehrkraft aus. Eine solche Regelungen gibt es auch in den meisten anderen Bundesländern, in denen die Option allerdings kaum genutzt wird. Bundesweit werden nur wenige Millionen ausgeschüttet, viel Geld ist für die Lehrkräfte durch eine besondere Leistung nicht zu holen.

Meidinger glaubt, dass eine Ausweitung der Möglichkeiten und eine Erhöhung des Budgets eine positive Auswirkung haben könnten. "Die Prämie müsste zehn Prozent eines Gehalts umfassen können", sagt er. Stark-Watzinger sieht jetzt die Bundesländer in der Pflicht.