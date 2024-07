Schwimmer von Welle in der Ostsee mitgerissen – Leiche gefunden

Ein 45-Jähriger ging am Sonntagabend gegen 21 Uhr gemeinsam mit einem Freund am Ostsee-Strand von Markgrafenheide in Rostock schwimmen gehen. Der Mann wurde offenbar von einer hohen Welle mitgerissen und seitdem vermisst. Wie die Ostsee Zeitung berichtet, prallten am Sonntagabend bis zu zwei Meter hohe Wellen an die Küste.

Leiche an Ostsee-Strand gefunden – handelt es sich um Vermissten?

Der zweite Mann konnte sich zum Strand retten und den Notruf wählen. Polizei und Rettungskräfte suchten mehrere Stunden lang an Land und im Wasser nach dem 45-Jährigen. Der starke Wellengang erschwerte die Suche. Trotzdem waren 50 Einsatzkräfte mit sechs Booten und einen Hubschrauber mit Wärmebildkamera im Einsatz – jedoch ohne Erfolg. Als es komplett dunkel war, wurde die Suche abgebrochen.

Am Montag ging diese dann weiter. Jedoch gab es keinen großen Einsatz mehr, weil die Rettungskräfte nur noch wenig Hoffnung hatten, dass der 45-Jährige noch am Leben sein könnte. Wie die Polizei dann am Montagvormittag mitteilte, wurde um 8.45 Uhr ein lebloser Körper am Strand gefunden. Es müsse noch geklärt werden, ob es sich bei der Leiche um den Vermissten handelt.

Deutscher Tourist beim Baden in der Nordsee ertrunken

Erst vor wenigen Wochen war ein deutscher Tourist beim Baden in der Nordsee in den Niederlanden ums Leben gekommen. Der 42-Jährige war laut einem Bericht der Zeitung Noordhollands Dagblad gegen Abend mit seinem Sohn schwimmen gegangen. Dann sei er wegen der Strömung und starkem Wind in Schwierigkeiten geraten. Zwei Kitesurfer brachten den Deutschen und seinen Sohn an den Strand. Dort wurde noch lange versucht, den Mann wiederzubeleben – jedoch erfolglos. Der Sohn blieb körperlich unversehrt.