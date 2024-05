Leiche im Bodensee entdeckt: Handelt es sich um Vermissten?

Ein Mann ist vor gut einer Woche von einem Tretboot in den Bodensee gesprungen und seitdem nicht mehr aufgetaucht. Nun wurde eine Leiche gefunden. Ein DNA-Test soll Gewissheit bringen.

Bei einem Ausflug mit einem Tretboot am Pfingstmontag ist ein 23-Jähriger ist Wasser gesprungen und nicht mehr aufgetaucht. Das Unglück ereignete sich in der Einfahrt des BSB-Schiffshafens bei Friedrichshafen. Daraufhin suchten Polizei, Feuerwehr und Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft auf dem Wasser und an Land nach dem Vermissten. Auch Hubschrauber waren im Einsatz. Es wurde ein internationaler Seenotalarm ausgelöst. Die Suche blieb jedoch ohne Erfolg.

Nähere Informationen zu dem Vermissten gab es nicht. Laut Polizei war er mit vier weiteren Insassen unterwegs gewesen. Nach dem Verschwinden des 23-Jährige seien diese zum Hafen zurückgekehrt. Der Mann sei selbst ins Wasser gesprungen. Zum genauen Hergang und zum Grund für den Sprung ins Wasser konnte die Sprecherin auch am Mittwoch keine Angaben machen. Es gebe keine Hinweise auf einen Suizid.

Mann nach Sprung in Bodensee vermisst: Leiche gefunden

Am Dienstag wurde dann eine auf dem Wasser treibende Leiche etwa 500 Meter vom Ufer in Friedrichshafen entdeckt und von Rettungskräften geborgen. Ob es sich dabei um den 23-Jährigen handelt, ist noch unklar. Die DNA müsse noch analysiert werden, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Einsatz in Göppingen am Mittwochmorgen. Das könne einige Tage dauern. (mit dpa)