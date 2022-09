Spaziergänger findet Leiche in Hessen: War es ein Tötungsdelikt?

Im hessischen Linsengericht hat ein Spaziergänger am Samstag eine Leiche gefunden. Um wen es sich dabei handelt, ist noch unklar. Die Polizei ermittelt.

Ein Spaziergänger hat am Samstagmorgen gegen 10.30 Uhr eine Leiche im hessischen Linsengericht im Bereich "In der Burgmühle" in der Nähe von Bahngleisen gefunden. Um wen es sich bei dem toten Mann handelt, sollen Ermittlungen klären.

Leiche in Linsengericht gefunden: Verdacht auf Tötungsdelikt

Wie die Polizei berichtet, ermitteln die Staatsanwaltschaft Hanau und die Kriminalpolizei Gelnhausen wegen des Verdachts eines Tötungsdeliktes. Dabei waren auch ein Polizeihubschrauber, zwei Diensthundeführerinnen und ein Team von der technischen Einsatzeinheit im Einsatz. Auch die Rechtsmedizin war vor Ort. Die Leiche sollte noch am Samstagabend obduziert werden.

Die Hintergründe sind noch unklar. Weitere Informationen will die Staatsanwaltschaft am Montag bekanntgeben.