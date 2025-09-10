Autofahrer findet Leiche - Polizei hält sich bedeckt

Im Frankfurter Stadtteil Sachsenhausen hat ein Autofahrer einen leblosen Menschen gefunden. Zum Geschlecht, der Identität und möglichen Todesumstände machte die Polizei keine weiteren Angaben. Vor Ort sei am Morgen nur der Tod des Menschen festgestellt worden, teilte die Polizei mit. Weitere Details gaben die Ermittler auch auf Nachfrage nicht bekannt.

Weil der Autofahrer seinen Wagen stark abbremste, kam es zu einem Auffahrunfall mit dem hinter ihm fahrenden Fahrzeug, wie es hieß. Hierzu nannte die Polizei ebenfalls keine Details. Die Fundstätte im Bereich der Darmstädter Landstraße wurde für die Ermittlungen weiträumig abgesperrt.