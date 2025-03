Hintergründe nach Fund eines Toten vor Wohnhaus noch unklar

Nach dem Fund einer Leiche auf einem Grundstück in einem Wohngebiet in Schramberg (Kreis Rottweil) versucht die Kriminalpolizei zu klären, ob der Tote durch Gewalt ums Leben gekommen ist. Ein Sprecher des Polizeipräsidiums in Konstanz äußerte sich zunächst nicht zur Frage der Todesursache. Bei dem Toten handele es sich um einen 32-Jährigen, der im Haus nebenan gewohnt haben soll. Zuvor hatte der «Schwarzwälder Bote» darüber berichtet.

