Leichenfund

vor 42 Min.

Polizei findet totes Ehepaar in abgelegenem Haus bei Hannover

Die Polizei ermittelt in Neustadt bei Hannover, weil ein Ehepaar tot in einem Wohnhaus aufgefunden wurde.

In einem abgelegenen Haus in Neustadt am Rübenberge bei Hannover wurden am Montag zwei tote Menschen entdeckt. Kamen die Eheleute gewaltsam ums Leben?