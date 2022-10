Polizei durchsucht Arztpraxen und Versorgungszentren

Die Polizei durchsucht seit Dienstagvormittag mehrere mehrere Arztpraxen und Versorgungszentren in Leipzig. Es geht wohl um Abrechnungsbetrug.

Seit Dienstagmorgen durchsuchen Polizei und Staatsanwaltschaft in Leipzig mehrere Arztpraxen und Versorgungszentren. Auch die Acqua Klinik an der Käthe-Kollwitz-Straße sei betroffen. Weitere Informationen zu den Razzien sollen nach Abschluss der Maßnahmen zur Verfügung gestellt werden, gab die Staatsanwaltschaft Leipzig bekannt. Sie informierte lediglich darüber, dass es durch die umfangreichen Maßnahmen zu Beeinträchtigungen in den Praxen kommen könne.

Wie unter anderem die Sächsische Zeitung berichtet, hätten die Razzien nicht Corona als Hintergrund. Die Durchsuchungen könnten im Zusammenhang mit einem vermeintlichen Abrechnungsbetrug stehen. Die Staatsanwaltschaft hat das aber bislang nicht bestätigt.

Durchsuchungen in Arztpraxen in Leipzig: Geht es um Abrechnungsbetrug?

Der MDR hatte aufgedeckt, dass Geld für Eingriffe verlangt wurden, die gar nicht stattgefunden haben. Die Vorwürfe richteten sich gegen das Kopfzentrum, das im Osten Deutschlands HNO-Praxen betreibt, und die Aqua Klinik. Auslöser waren zwei Frauen, die sich in der HNO-Klinik in Leipzig behandeln ließen. Es seien chirurgische Eingriffe abgerechnet worden, die es gar nicht gegeben habe, so der Vorwurf der Patientinnen. Das sei ihnen beim Blick in die Abrechnungsunterlagen ihrer Krankenkassen aufgefallen. Es ging jeweils um fast 1000 Euro.

Weitere Vorwürfe gegen Kopfzentrum

Das sind allerdings nicht die einzigen Vorwürfe gegen das Kopfzentrum. Laut dem MDR gab es in einer Filiale auch Verstöße gegen das Recht auf Therapeutenwahl. Verschreibungen für bestimmte Therapien gebe es nur, wenn sie hausintern eingelöst werden.

Zudem sagte eine ehemalige Ärztin des Kopfzentrums gegenüber dem MDR, dass dessen Hauptziel das Geldverdienen sei. Ärzte seien angehalten, eine gewisse Anzahl von Operationen zu verordnen. Nach Angaben der Ärztin hätten unnötige Operationen stattgefunden.