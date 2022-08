Auto kracht in Juweliergeschäft – spektakulärer Überfall in Leipzig

In der Nacht auf Montag hat sich in der Leipziger Innenstadt ein spektakulärer Überfall abgespielt. Trotz des Einbruchs in ein Juweliergeschäft konnten die Täter aber wohl keine Beute machen.

In der Leipziger Innenstadt ist es zu einem spektakulären Überfall gekommen. In der Nacht von Sonntag auf Montag sind mutmaßliche Diebe mit einem Auto in ein Juweliergeschäft gerast. Es handelte sich um das Geschäft des Juweliers Brinkmann und Lange.

Überfall auf Juwelier in Leipzig: Auto rast in Geschäft

Die Polizei Leipzig erklärte t-online am Montagmorgen, dass die Täter die Eingangstor des Juweliers mit einem dunklen VW Passat rammten. Dadurch gelang es ihnen in der Folge, in das Geschäft zu gelangen. Die Täter wurden kurze Zeit später allerdings von mehreren Alarmanlagen in die Flucht getrieben, welche sie auslösten. Darunter soll auch eine Vernebelungsanlage gewesen sein, wie Polizeisprecherin Dorothea Benndorf mitteilte.

Die Polizei war kurz nach dem versuchten Raubüberfall am Einsatzort, was durch Hinweise von Zeuginnen und Zeugin und einer Sicherheitsfirma möglich war, welche von den Alarm mitbekamen. Die Polizeidirektion Leipzig liegt nur einige hundert Meter vom Tatort in der Innenstadt entfernt. "Laut ersten Erkenntnissen flohen sie wohl in Richtung Westen", erklärte Benndorf. Dafür nutzten sie den beschädigten Wagen.

Video: dpa Exklusiv

Täter flüchten ohne Beute aus Juweliergeschäft

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei flüchteten die Täter ohne Beute aus dem Juwelier. Es laufen allerdings noch Untersuchungen. "Wir werden im Laufe des Tages eine öffentliche Suchmeldung herausgeben", verriet Benndorf.

Brisant ist, dass in dem Juwelier Brinkmann und Lange vor gut einem Jahr schon einmal eingebrochen wurde - und zwar mit ein und derselben Strategie. Am 20. April 2021 war ebenfalls ein Auto in den Bereich der Eingangstür gekracht. Damals entkamen die Täter mit einer Beute im Millionenhöhe. Einige von ihnen konnten einige Tage später in Polen gefasst werden. Sie wurden bei dem Versuch geschnappt, die Beute zu verkaufen.