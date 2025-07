3.000 Meter Kupferkabel von Photovoltaikanlage entwendet

Unbekannte haben in Driedorf (Lahn-Dill-Kreis) insgesamt drei Kilometer Kupferkabel aus einer Photovoltaikanlage gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, drangen die Einbrecher in der Nacht zum Freitag in einen Solarpark ein und schnitten zwischen 23.00 und 1.00 Uhr die Leitungen ab. Die Polizei geht davon aus, dass die Kabel mit einem Fahrzeug abtransportiert wurden. Nach Angaben der Polizei beläuft sich der Schaden auf mehrere 10.000 Euro.

