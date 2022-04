Lena Lorenz - Baby auf Probe im ZDF: TV-Termin, Handlung, Darsteller, Wiederholung in der Mediathek

Das ZDF zeigt heute am 7.4.22 den Film "Lena Lorenz - Baby auf Probe". Wann ist die TV-Ausstrahlung? Welche Schauspieler sind im Cast? Wie ist die Handlung?

Beste Unterhaltung gefällig? Das ZDF bringt im April "Lena Lorenz - Baby auf Probe" auf die deutschen Bildschirme. Wir haben für Sie viele Informationen zusammengesucht: Wann ist der TV-Termin? Welche Darsteller sind mit von der Partie? Auf welche Handlung können Sie sich freuen? Steht der Film auch als Stream in der Mediathek?

TV-Termin: "Lena Lorenz - Baby auf Probe" heute im ZDF und als Stream in der Mediathek

"Lena Lorenz - Baby auf Probe" ist am Donnerstag, 7. April 2022, im ZDF zu sehen. Der Beginn ist um 20.15 Uhr. Die Zuschauerinnen und Zuschauer können sich auf rund anderthalb Stunden Unterhaltung freuen. Wer am Donnerstag keine Zeit hat, kann sich den Film auch zeitunabhängig als kostenlosen Stream in der Mediathek anschauen.

Handlung: Darum geht es im ZDF-Film "Lena Lorenz - Baby auf Probe"

Alina Moosleitner und ihr Freund Tim sind fest entschlossen: Die beiden möchten eine Familie gründen. Sie halten sich für gereift genug für die Verantwortung. Lena Lorenz sieht das anders. Sie befürchtet, das intelligenzgeminderte Paar könnte überfordert sein mit der Elternrolle. Ihr Vorschlag, die beiden sollen ein "Baby auf Probe" bei sich aufnehmen und selbst merken, ob es passt oder nicht.

Das "Baby auf Probe" ist natürlich kein echte Baby. Es handelt sich um einen Simulator, der recht realistisch darstellt, wie es mit einem lebendigen Kind ist. Alina sperrt sich gegen den Testlauf. Sie findet, sie sei auch ohne Probelauf bereit für ein Kind. Tim sieht das differenzierter. Schließlich einigen sich die beiden und probieren es mit dem "Baby auf Probe" aus.

Besetzung: Diese Schauspieler sind bei "Lena Lorenz - Baby auf Probe" im Cast

Lena Lorenz - Judith Hoersch

- Eva Lorenz - Eva Mattes

- Bastian Pfeiffer - Raban Bieling

- Vinz Huber - Michael Roll

Julia Obermeier - Liane Forestieri

- Liane Forestieri Schorschi Striebel - Sebastian Edtbauer

Hanne Striebel - Kerstin Dietrich

- Dr. Stefan Keller - Thomas Limpinsel

- Dr. Aaron Kolberg - Matthias Ziesing

- Charlotte Tanaka - Agnes Decker

- Agnes Decker Dr. Aimee Benzweiler - Julia Bremermann

- Martina Bechler - Morena Hummel

- Anna Prückl - Sarah-Lavinia Schmidbauer

Ben Linde - René Oltmanns

- Alina Moosleitner - Anne-Marie Lux

- Anne-Marie Lux Regine Moosleitner - Ulrike Folkerts

Tim Scheuer - Sebastian Griegel

- Sina Schöttler - Kristina Bangert

- Theo Hilbert - Laurenz Winklhofer

- Christl Maier - Jovita Dermota

- Katharina Brenner - Monika Goll

- Marianne Luchs - Heide Ackermann

"Lena Lorenz - Baby auf Probe" als Wiederholung bzw. Stream in der Mediathek

"Lena Lorenz - Baby auf Probe" klingt spannend, der Donnerstag ist aber schon anderweitig verplant? Dann schauen Sie sich den Film doch einfach als kostenlosen Stream in der ZDF-Mediathek an.

(AZ)