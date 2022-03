"Lena Lorenz - Freiheit" im ZDF: TV-Termin, Handlung, Darsteller, Wiederholung in der Mediathek

Das ZDF zeigt heute den Film "Lena Lorenz - Freiheit". Wann ist die TV-Ausstrahlung? Welche Schauspieler sind im Cast? Wie ist die Handlung?

Gute Nachrichten für alle Freunde guter Unterhaltung: Im ZDF läuft im März "Lena Lorenz - Freiheit". Wann genau ist der TV-Termin? Welche Darsteller spielen mit? Welche Handlung erwartet Sie? Gibt es die Möglichkeit, den Film vorab oder im Nachhinein als Stream in der Mediathek anzuschauen.

TV-Termin: "Lena Lorenz - Freiheit" heute am 24.3.22 im ZDF und als Stream in der Mediathek

"Lena Lorenz - Freiheit" läuft heute, am Donnerstag, 24. März 2022, im ZDF. Los geht es zur Primetime, um 20.15 Uhr. Die Folge dauert rund anderthalb Stunden und steht auch als kostenloser Stream in der ZDF-Mediathek.

Handlung: Darum geht es im ZDF-Film "Lena Lorenz - Freiheit"

Lilly Waldhauser ist schwanger - und fest davon überzeugt, voll auf eine natürliche Geburt ohne jegliche Unterstützung der Schulmedizin setzen zu wollen. Sie hat sich in die Hände von Marthe Gerber begeben. So weit, so privat. Problematisch wird die Einstellung, als ihr Baby sich in Querlage dreht und damit in Lebensgefahr gerät. Hebamme Lena Lorenz möchte ihr helfen, trifft aber auf Ablehnung.

Lena tut alles, um Lilly für die gefährliche Situation zu sensibilisieren. Marthe hingegen wirkt auf Lena ein, dass das Kind schon noch rechtzeitig eine andere Lage einnehmen würde. Sie müsse als Mutter nur etwas geduldiger sein. Schafft es Lena noch rechtzeitig, die werdende Mutter von der Dramatik der Situation zu überzeugen?

Besetzung: Diese Schauspieler sind bei "Lena Lorenz - Freiheit" im Cast

Lena Lorenz - Judith Hoersch

Eva Lorenz - Eva Mattes

- Bastian Pfeiffer - Raban Bieling

- Vinz Huber - Michael Roll

Julia Obermeier - Liane Forestieri

Schorschi Striebel - Sebastian Edtbauer

Hanne Striebel - Kerstin Dietrich

- Dr. Stefan Keller - Thomas Limpinsel

- Marlon Schubert - Nicolas Wolf

- Dr. Aaron Kolberg - Matthias Ziesing

- Charlotte Tanaka - Agnes Decker

Dr. Aimee Benzweiler - Julia Bremermann

- Martina Bechler - Morena Hummel

- Anna Prückl - Sarah-Lavinia Schmidbauer

Lilly Waldhauser - Teresa Klamert

- Marthe Gerber - Doris Schretzmayer

- Tine Michaelis - Göksen Güntel

Jakob Röhling - Martin Wißner

"Lena Lorenz - Freiheit" als Wiederholung bzw. Stream in der Mediathek

"Lena Lorenz - Freiheit" finden Sie spannend, der Donnerstag ist aber schon verplant? Macht nichts: Das ZDF stellt den Film auch als kostenlosen Stream in die Mediathek.

