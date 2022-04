Lena Lorenz - Mutterliebe im ZDF: TV-Termin, Handlung, Darsteller, Wiederholung in der Mediathek

Das ZDF zeigt heute am 14.4.22 den Film "Lena Lorenz - Mutterliebe". Wann ist der TV-Termin? Welche Schauspieler sind im Cast? Wie ist die Handlung?

Sie brauchen in diesen Zeiten Ablenkung und Unterhaltung? Dann schauen Sie sich im April doch "Lena Lorenz - Mutterliebe" an. Der Film läuft im ZDF - in diesem Text erfahren Sie, wann der TV-Termin genau ist, welche Darsteller mit von der Partie sind, wie die Handlung aussieht und ob es eine Wiederholung als Stream in der Mediathek geben wird.

TV-Termin: "Lena Lorenz - Mutterliebe" heute im ZDF und als Stream in der Mediathek

"Lena Lorenz - Mutterliebe" ist am Donnerstag, 14. April 2022, im ZDF zu sehen. Beginn: 20.15 Uhr. Die Episode hat eine Spieldauer von rund anderthalb Stunden und ist auch als Stream in der ZDF-Mediathek abrufbar.

Handlung: Darum geht es im ZDF-Film "Lena Lorenz - Mutterliebe"

Spätes Mutterglück in besonderer Konstellation: Petra Hoffmann erwartet noch einmal ein Kind - und das mit über 50. Das etwas Kuriose: Es ist das Kind ihrer Tochter Kim und deren Partner Mathias. Petra hat also quasi ihren eigenen Enkel im Bauch. Eigentlich hatten sich alle Beteiligten auf diese Konstellation geeinigt, und lange Zeit lief auch alles gut. Kurz vor der Geburt dann aber der Schock: Matthias liebt eine andere, er strebt die Trennung von Kim an. Um ihren Mann zum Verbleib zu zwingen, droht Kim, ihn nicht als Vater eintragen zu lassen.

Matthias will das nicht hinnehmen - und auch Petra hat gehörige Probleme mit dem Verhalten ihrer Tochter. Wer wird die Mutter-, wer wird die Vaterrolle des Ungeboren übernehmen? Das Chaos ist perfekt. Lena Lorenz bringt ihre Unterstützung ein, versucht, die Wogen zu glätten und das beste Ergebnis für das Kind zu erreichen.

Besetzung: Diese Schauspieler sind bei "Lena Lorenz - Mutterliebe" im Cast

Lena Lorenz - Judith Hoersch

- Eva Lorenz - Eva Mattes

- Bastian Pfeiffer - Raban Bieling

- Vinz Huber - Michael Roll

Julia Obermeier - Liane Forestieri

- Liane Forestieri Schorschi Striebel - Sebastian Edtbauer

Hanne Striebel - Kerstin Dietrich

- Dr. Stefan Keller - Thomas Limpinsel

- Dr. Aaron Kolberg - Matthias Ziesing

- Charlotte Tanaka - Agnes Decker

- Agnes Decker Dr. Aimee Benzweiler - Julia Bremermann

- Anna Prückl - Sarah-Lavinia Schmidbauer

Ben Linde - René Oltmanns

- Kim Seidler - Deniz Orta

- Petra Hoffmann - Gesine Cukrowski

- Mathias Seidler - Giovanni Funiati

- Giovanni Funiati Sandra Helliger - Julia Gröbl

"Lena Lorenz - Mutterliebe" als Wiederholung bzw. Stream in der Mediathek

"Lena Lorenz - Mutterliebe" läuft zu einer für Sie ungünstigen Zeit? Macht nichts: Sie finden den Film auch als kostenlosen Stream in der ZDF-Mediathek.

