"Leon – Glaub nicht alles, was du siehst": Start, Besetzung und Handlung des Spin-Offs

"Leon - Glaub nicht alles, was du siehst" geht demnächst bei RTL an den Start. Wir haben alle Infos rund um Start, Folgen, Besetzung und Handlung für Sie.

Die beliebte TV-Serie "Gute Zeiten, Schlechte Zeiten" bringt zum 30-jährigen Jubiläum ein weiteres Spin-Off ins Fernsehen. Bei "Leon - Glaub nicht alles, was du siehst" dreht sich alles um den Hauptcharakter Leon, der nun schon seit sehr langer Zeit bei "GZSZ" dabei ist und zum Hauptcast gehört.

Sie möchten wissen, wann und wo Sie die Sendung rund um Leon sehen können? - Wir sagen es Ihnen! Hier in unserem Artikel haben wir alle Infos rund um Start, Folgen, Besetzung und Handlung für Sie zusammen gefasst.

"Leon - Glaub nicht alles, was du siehst": Wann ist Start im TV?

Ab Montag, dem 31. Januar 2022, wird "Leon - Glaub nicht alles, was du siehst" bei RTL+ zu sehen sein.

RTL+ ist die Streaming-Plattform der RTL-Gruppe. Das Angebot von RTL+ setzt sich aus dem kostenlosen und werbefinanzierten Free-Bereich, dem Premium-Bereich und dem Premium Duo-Bereich zusammen. Ein Premium-Abonnement bei RTL+ kostet monatlich 4,99 Euro, das Premium-Duo-Abonnement 7,99 Euro im Monat. Beide Abos sind monatlich kündbar.

Im Laufe des ersten Halbjahrs 2022 werden bei RTL+ weitere Leistungen hinzugefügt. Abonnenten werden dann nicht nur Zugang zu Filmen, Serien, Dokumentationen, Shows, Information und Sport, sondern auch zu Musikangeboten, Podcasts, Hörbücher und Zeitschriften haben.

Das sind die Folgen von "Leon - Glaub nicht alles, was du siehst"

Insgesamt wird es acht Folgen von "Leon - Glaub nicht alles, was du siehst" zu sehen geben. Wir veröffentlichen die Titel der einzelnen Folgen hier, sobald nähere Informationen dazu verfügbar sind.

Die Dreharbeiten aller Folgen haben auf der deutschen Ostsee-Insel Rügen stattgefunden.

Diese Schauspieler sind im Cast von "Leon - Glaub nicht alles, was du siehst": Die Besetzung

Einige paar der bekannten Darsteller aus "Gute Zeiten, Schlechte Zeiten" werden auch im Serien-Spin-Off "Leon - Glaub nicht alles, was du siehst" mit dabei sein. Ansonsten dürfen sich Fans auf ein paar neue Gesichter freuen.

Außerdem werden in der Serie die zwei Schauspieler Susan Sideropoulos und Daniel Fehlow das von vielen Fans lange herbeigesehnte Comeback vor den Kameras zusammen haben.

Susan Sideropoulos wird sogar eine Doppelrolle bei "Leon - Glaub nicht alles, was du siehst" einnehmen.

Hier ein kleiner Überblick für Sie:

Rolle Schauspieler Leon Moreno Daniel Fehlow Verena Koch Susan Sideropoulos Sarah Elsässer Susan Sideropoulos Oskar Moreno Joey Altmann Elli Ruland Kathrin Osterode Conny Hartenstein Frederic Heidorn

Susan Sideropoulos spielte vor einiger Zeit ebenfalls eine Hauptrolle bei "GZSZ", Verena Koch. Damals war sie die Frau von Leon, die jedoch einen tragischen Serientod starb. In welcher Form sie in das Spin-Off zurückkehren wird, ist noch unklar. Es könnte sein, dass sie als tote Verena erscheint, oder auch etwas ganz anderes.

Das erwartet Sie bei "Leon - Glaub nicht alles, was du siehst": Die Handlung

Neben Sunny und Nihat in "Sunny - Wer bist du wirklich?" und "Nihat - Alles auf Anfang" - bekommt nun auch der beliebte Koch Leon Moreno sein eigenes Spin-Off.

Leon und Nina schienen das Traumpaar schlechthin bei "Gute Zeiten, Schlechte Zeiten" zu sein. Doch dann trennten sie sich. Daraufhin verabschiedet er sich von Berlin und widmet sich seinem Traum vom Leben am Meer. Bei "Leon - Glaub nicht alles, was du siehst" besucht der Koch zunächst seinen Sohn Vince, der in Tokio wohnt, danach verschlägt es ihn an die Ostsee, wo er in eine Kite-Schule einsteigt und ein paar neue, treue Freunde findet. Sein Sohn Oskar ist natürlich auch mit von der Partie.

Wird Leon seine wahre große Liebe am Sandstrand finden? Wird er glücklich werden? Und welche dunklen Geheimnisse warten auf den Vater aus Berlin?

Ob er eines Tages nach Berlin zurückkehren wird, steht auch in den Sternen. Seine zunächst letzte Folge bei "GZSZ" wurde am 16.9.2021 im Fernsehen gezeigt.