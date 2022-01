Bastian Bielendorfer bei "Let’s Dance" 2022: Sein Durchbruch kam mit "WWM"

Bastian Bielendorfer ist bei "Let's Dance" 2022 dabei. In diesem Porträt erfahren Sie alles über den Kandidaten. Was macht er, wenn er nicht tanzt? Wer sind seine Eltern? So viel vorweg: Er ist von beeindruckender Größe, es gibt mehr als ein Buch von ihm, und er hat schon nackt vor Joachim Llambi getanzt.

RTL geht im Februar 2022 wieder mit " Let's Dance" an den Start - es ist bereits die Staffel 15. Dabei werden wieder 14 prominente Kandidatinnen und Bewerber um den Titel "Dancing Star 2022" kämpfen und versuchen, die unbestechliche Jury von sich und ihren Tanzkünsten zu überzeugen. Sie werden dabei wie bisher von Profi-Tänzerinnen und -Tänzern gecoacht, die ihnen zum jeweiligen Motto eine maßgeschneiderte Choreographie ausarbeiten und bis zur Erschöpfung mit ihnen trainieren.

Unter den Kandidatinnen und Kandidaten ist auch Bastian Bielendorfer. Wir verraten Ihnen hier Näheres über den Comedian und Autor.

Bastian Bielendorfer bei "Let’s Dance" 2022: Der Comedian stammt aus einer Dynastie von Lehrern

Parkett frei für den selbsternannten Tollpatsch Bastian Bielendorfer! Im RTL-Video räumt er freimütig ein, die herkömmliche Anmut beim Tanz sei nicht so ganz sein Ding - er nennt seine Art von Performance eher "Ballett mit Mett". Aber blamieren will er sich auf keinen Fall vor der ganzen Nation, deshalb heiße es für ihn trainieren, trainieren, trainieren.

Wer ist dieser mutige Mann? Hier einige seiner Eckdaten:

Beruf: Autor und Comedian

Geburtsdatum: 24.05.1984

Körpergröße: 1,99 m

Wohnort: Köln

Hund: Mops " Otto "

Bielendorfer wurde in Gelsenkirchen in eine eingegfleischte Lehrer-Dynastie hineingeboren. Nach dem Abi sollte/wollte/musste er ebenfalls diesen für ihn quasi naturgegebenen Berufspfad einschlagen und begann ein Lehramtsstudium, das er allerdings schon bald wieder schmiss. Stattdessen widmete er sich an der Uni dem Fach Psychologie und beendete das Studium mit dem Diplom. Simultan aber füllte er bereits damals größere Säle mit unterhaltsamen Storys aus seinem bewegten Leben als Lehrerkind. Sein erstes Buch "Lehrerkind – Lebenslänglich Pausenhof" landete - wie auch dessen bis heute vier Nachfolgebände - landete auf der Bestsellerliste des Spiegel.

"Let’s Dance" 2022: Bastian Bielendorfer will nicht wieder nackt vor Joachim Llambi tanzen

Einen richtigen Schub bekam seine Karriere 2011 durch die Teilnahme an der Jauch-Show "Wer wird Millionär" bei RTL. Sein Vater war Telefonjoker. Als der gestrenge Pädagoge mitbekam, das sein missratener Sprößling bereits bei der in seinen Augen blamablen 8000-Euro-Stufe nicht weiterwusste, gab er indigniert die richtige Lösung durch und legte wortlos auf. Zur Freude des Moderators und des Publikums gab Bielendorfer daraufhin einige Interna zu den Schattenseiten eines Daseins als Lehrerkind zum Besten. Ein Buchverlag wurde auf ihn aufmerksam, der Rest ist Geschichte.

Auch im TV fasste Bastian Bielendorfer schnell Fuß. Er war Mitglied des Teams bei der "Harald Schmidt Show" (Sky), als Außenreporter der Vox-Show "Die tierischen 10" sowie Mitglied des Ensembles bei "Hotel Verschmitzt" (RTL). Ende 2019 bekam er beim WDR sein eigenes Format: "Bielendorfer!".

Und was ist denn nun mit dem legendären Nackt-Tanz vor Joachim Llambi? Die Geschichte geht so: Im Februar 2021 war Bielendorfer Protagonist in der Vox-Sendung "Showtime of my Life – Stars gegen Krebs", in der er sich für die Früherkennung stark machte. Da muss es passiert sein. In einem RTL-Video verspricht der Comedian und Schriftsteller, dass er sich bei "Let's Dance" was anziehen wird.