"Let's Dance" 2022: Janin Ullmann erwartet eine "wilde Reise"

Am 18. Februar 2022 beginnt Staffel 15 von "Let's Dance". Janin Ullmann wird mit von der Partie sein. Hier stellen wir die Kandidatin im Porträt vor.

Eine neue Staffel von " Let's Dance" 2022 steht bereits in den Startlöchern und wird erstmals am 18. Februar 2022 auf RTL ausgestrahlt. Auch in diesem Jahr versuchen zahlreiche Prominente gemeinsam mit ihren Tanzprofis die Bühne zum leuchten zu bringen und somit den Sieg einzufahren. In dieser Staffel wird auch die Moderatorin Janin Ullmann mit dabei sein. In diesem Artikel erfahren Sie mehr zur Kandidatin.

Möchten Sie gerne wissen, wer genau Janin Ullmann ist, wie alt und groß die Teilnehmerin ist? Dann sind Sie hier an der richtigen Adresse. Dieser Artikel stellt Ihnen Janin Ullmann im Porträt vor.

"Let's Dance" 2022: Janin Ullmann im Porträt

Janin Ullmann ist eine 40-jährige, deutsche Moderatorin, die aus dem Fernsehen bekannt ist. Weiterhin agiert die Blondine als Schauspielerin. Hier erhalten Sie einen Steckbrief zu Janin Ullmann:

Name: Janin Ullmann (geb. Reinhardt)

(geb. Reinhardt) Alter: 40 Jahre

40 Jahre Geburtstag: 14. November 1981

14. November 1981 Größe: 1,65 Meter

1,65 Meter Wohnort: Hamburg

Kinder: keine

keine Beruf: Moderatorin und Schauspielerin

Moderatorin und Schauspielerin Instagram : janinullmann

Video: ProSieben

Auch auf Social Media ist die Hamburgerin vertreten. Auf Instagram folgen ihr knapp 84.000 Menschen. Hier begeistert sie ihre Fans regelmäßig mit neuen Bildern. Insgesamt war die 40-Jährige zwölf Jahre mit ihrem Ex-Mann, dem Schauspieler Kostja Ullmann, zusammen. Nach nur zwei Jahren Ehe trennten sich die beiden im Jahr 2018.

Werdegang von Janin Ullmann

Janin Ullmann absolvierte das Abitur und zeigte sich erstmals bei VIVA als Moderatorin, nachdem sie sich bei einem Moderatoren-Casting gegen viele Mitbewerber durchsetze. Fortan hat sie verschiedene Moderatoren-Jobs übernommen, wie z.B. die Bravo Super Show. Weiterhin moderierte sie 2006 zusammen mit Stefan Raab den Bundesvision Songcontest. Seit 2018 moderiert die 40-Jährige die Show "Das Ding des Jahres" auf ProSieben. Hier gibt es eine Übersicht über ihre Arbeit als Moderatorin:

VIVA

Inside

Bravo Super Show

Bundesvision Songcontest

Extra 3

Das Ding des Jahres

Auch als Schauspielerin fungierte Janin Ullmann bereits. Sie übernahm bisher Neben- und Hauptrollen. An Bekanntheit erlangte sie in ihrer Doppelrolle als Lotta und Alex bei "Lotta in Love" auf ProSieben.

Lesen Sie dazu auch

Janin Ullmann: "Das wird eine wilde Reise"

Auf Instagram äußerte sich Janin Ullmann bereits zu ihrer Teilnahme bei "Let's Dance" 2022. "Yihhaaa ich freu mich riesig dieses Jahr bei Let's Dance dabei zu sein. Das wird ne wilde Reise und ich hab schon Muskelkater, wenn ich nur daran denke. Freu mich sehr auf alle, die dabei sind und auf euch! Endlich Teil der Let's Dance Familie." Unter dem Post auf Instgram bekunden zahlreiche Fans ihre Freunde über die Teilnahme der Moderatorin an der Tanzshow.

Hier erhalten Sie eine Übersicht zur diesjährigen "Let's Dance" Staffel:

Start: 18. Februar 2022

18. Februar 2022 Tag: immer freitags

immer freitags Uhrzeit: 20.15 Uhr

20.15 Uhr Sender: RTL

Jury: Motsi Mabuse , Joachim Llambi und Jorge Gonzalez

Hier gibt es eine Übersicht der Kandidaten:

Amira Pocher , Moderatorin

, Moderatorin Bastian Bielendorfer , Comedian

, Comedian Caroline Bosbach , Politikerin

, Politikerin Cheyenne Ochsenknecht , Model

, Model Janin Ullmann , Moderatorin und Journalistin

, Moderatorin und Journalistin Hardy Krüger jr., Schauspieler

jr., Schauspieler Lilly zu Sayn-Wittgenstein, Prinzessin

Mathias Mester , Leichtathlet

, Leichtathlet Michelle, Schlagersängerin

Mike Singer , Sänger

, Sänger René Casselly, Artist

Riccardo Basile , Moderator

, Moderator Sarah Mangione , Schauspielerin

, Schauspielerin Timur Ülker , Schauspieler