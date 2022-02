Lilly zu Sayn-Wittgenstein bei "Let's Dance" 2022: "No more running, but dancing"

Lilly zu Sayn-Wittgenstein wird Teil der neuen Staffel von "Let's Dance" 2022 sein. In diesem Artikel stellen wir Sie im Porträt vor.

Die neue Staffel von " Let's Dance" 2022 steht bereits in den Startlöchern. Am 18. Februar schwingen wieder einzelne Prominente gemeinsam mit ihren Tanzprofis das Parkett und versuchen ihrem Traum, dem Gewinnen von "Let's Dance", näherzukommen. In diesem Jahr sind wieder zahlreiche Prominente vertreten - auch Lilly zu Sayn-Wittgenstein wird mit von der Partie sein.

Möchten Sie gerne mehr zu der Kandidatin Lilly zu Sayn-Wittgenstein erfahren? Dann sind Sie hier genau richtig. Denn in diesem Artikel erfahren Sie mehr zum Alter, Beruf und Familienstand von Lilly zu Sayn-Wittgenstein. Hier stelllen wir Lilly zu Sayn-Wittgenstein im Porträt vor.

"Let's Dance 2022": Lilly zu Sayn-Wittgenstein im Porträt

Lilly zu Sayn-Wittgenstein gehört dem Adel an und ist Prinzessin. Sie wurde am 25. September 1972 in Stuttgart geboren. Der bürgerliche Name lautet: Marie-Luise Ulrike Olympia Milona zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg. Von Sternzeichen ist sie Waage. Beruflich ist Lilly zu Sayn-Wittgenstein neben ihren Tätigkeiten als Prinzessin auch als Unternehmerin tätig. Hier gibt es einen Steckbrief zu Lilly zu Sayn-Wittgenstein:

Name: Lilly zu Sayn-Wittgenstein

Lilly zu Sayn-Wittgenstein Bürgerlicher Name: Marie-Luise Ulrike Olympia Milona zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg

zu Geburtstag: 25. September 1972

25. September 1972 Geburtsort: Stuttgart

Sternzeichen: Waage

Waage Eltern: Otto Ludwig von Sayn-Wittgenstein-Berleburg und Annette von Cramm

von und Annette von Cramm Kinder: Heinrich-Donatus zu Schaumburg-Lippe und Lana Milona

Heinrich-Donatus zu und Beruf: Prinzessin, Unternehmerin

Video: ProSieben

Karriere von Lilly zu Sayn-Wittgenstein:

Ursprünglich ist Lilly zu Sayn-Wittgenstein gelernte Schneiderin, was ihr bei dem Entwurf ihrer eigenen Modekollektion zugutekam. Lilly zu Sayn-Wittgenstein engagiert sich auch für zahlreiche karitative Zwecke. Unter anderem ist Lilly zu Sayn-Wittgenstein aktiv bei "Save The Children". In diesem Jahr wird die Blondine Teil der beliebten Tanzshow "Let's Dance" 2022 sein.

Lilly zu Sayn-Wittgenstein auf Instagram

Auf Instagram hat Lilly zu Sayn-Wittgenstein zahlreiche Fans. Knapp 31.000 Menschen folgen ihr auf der Social-Media-Plattform. In einem ihrer Post schrieb die Unternehmerin unter einem Bild mit Laufschuhen "No more running, but dancing". Dies könnte ein Hinweis darauf sein, dass sie offiziell auf ihrer Instagram-Seite bekannt gibt, bei "Let's Dance" 2022 mit zu wirken.

Hier gibt es eine Übersicht zu den diesjährigen Teilnehmern bei "Let's Dance" 2022:

Lesen Sie dazu auch

Amira Pocher , Moderatorin

, Moderatorin Bastian Bielendorfer , Comedian

, Comedian Caroline Bosbach , Politikerin

, Politikerin Cheyenne Ochsenknecht , Model

, Model Janin Ullmann , Moderatorin und Journalistin

, Moderatorin und Journalistin Hardy Krüger jr., Schauspieler

jr., Schauspieler Lilly zu Sayn-Wittgenstein, Prinzessin

Mathias Mester , Leichtathlet

, Leichtathlet Michelle, Schlagersängerin

Mike Singer , Sänger

, Sänger René Casselly, Artist

Riccardo Basile , Moderator

, Moderator Sarah Mangione , Schauspielerin

, Schauspielerin Timur Ülker , Schauspieler