Riccardo Basile bei "Let’s Dance 2022": Er ließ sich ein Partner-Tattoo stechen

Bei RTL läuft 2022 die 15. Staffel von "Let's Dance". Auch Riccardo Basile ist mit dabei. Kennt man ihn sonst als Sportmoderator, so versucht er diesmal den Titel "Dancing Star 2022" zu gewinnen. In diesem Porträt finden Sie alle Infos rund um den Kandidaten.

Im Februar 2022 geht " Let's Dance" mit einer neuen Staffel bei RTL an den Start. Bereits zum 15. Mal kämpfen 14 prominente Kandidatinnen und Kandidaten um den Titel, der dieses Jahr "Dancing Star 2022" lautet. Um sich so nennen zu dürfen, müssen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer eine strenge Jury von sich überzeugen. Auf ihrem Weg werden sie von Profi-Tänzerinnen und -Tänzern betreut, die ihnen bei der Ausarbeitung der Motto-Choreographien helfen und hart mit ihnen trainieren.

Einer der Kandidaten in diesem Jahr ist Riccardo Basile. Im Porträt erfahren Sie hier alles Wichtige über den "Let's Dance"-Teilnehmer, den man sonst als Fernseh- und Sportmoderator kennt.

"Let’s Dance" 2022: Start der RTL-Tanzshow

Der Sender hat den Starttermin für Freitag, den 18. Februar 2022 zur Prime-Time angesetzt. "Let's Dance" 2022 läuft von da an um 20.15 Uhr bei RTL.

Video: ProSieben

Riccardo Basile im Porträt

Der Sky-Moderator Riccardo Basile ist seit Jahren ein riesiger Fan von "Let's Dance". Mit seiner Teilnahme möchte er sich einen Traum erfüllen - und das ganz ohne Vorerfahrung. Zum Sender sagt er: "Ich bin nicht der größte Tänzer, aber ich kann ganz schlecht verlieren und werde dem Erfolg alles unterordnen."

Hier finden Sie ein paar Eckdaten zum Kandidaten:

Beruf: Fernseh- und Sportmoderator

Geburtsdatum: 06.11.1991

Geburtsort: Fulda

Wohnort: München

"Let's Dance"-Kandidat Riccardo Basile ist der jüngste Moderator bei Sky

Der Deutsch-Italiener studierte Kommunikationswissenschaft, Politikwissenschaft und Romanistik und arbeitete schon da nebenher als Praktikant und freier Mitarbeiter für die Sportredaktion von Sky Deutschland. Auch nach seinem Studium blieb er dem Sender treu und war weiterhin als freier Mitarbeiter bei Sky beschäftigt. Seitdem geht es für den gerade einmal 30-Jährigen immer weiter bergauf. Er arbeitet für die UEFA Champions League oder als Field Reporter in den Bundesliga-Stadien der ersten Liga.

Lesen Sie dazu auch

Seit 2020 ist Riccardo in seiner eigenen Sendung "Meine Geschichte, das Leben von …" mit Sportstars wie Dortmund-Kapitän Marco Reus oder Basketball-Star Dennis Schröder zu sehen. Die Sendung ist das meistausgestrahlte Format im Sportbereich des Senders - ein echter Erfolg also. Auch in Zukunft wird er in seinem Format die größten Sportler des Landes treffen.

Riccardo ist mit seinen 30 Jahren der jüngste Moderator bei Sky.

Modeexperte Riccardo Basiles: Der "Let's Dance"-Kandidat kennt sich aus

Riccardo Basiles ist nicht nur in Sachen Sport ein Experte. Auch Mode gehört für den 30-Jährige zu seinen Leidenschaften. Im Jahr 2016 gründete er mit "BOLZR" sein eigenes Modelabel und übernimmt bis heute die Leitung. Hinzu kommt seine Arbeit als Ambassador für L'Oréal, Breitling und Panasonic.

Die Freundin von Riccardo Basile ist Ex-Bachelor-Siegerin Clea-Lacy Juhn

Seine Große Liebe fand der TV-Moderator und "Let's Dance"-Kandidat vor zwei Jahren mit Ex-Bachelor-Siegerin Clea-Lacy Juhn. Die beiden wohnen gemeinsam in München und haben sich bereits nach 24 Stunden Beziehung ein Partner-Tattoo stechen lassen. Für seine Teilnahme bei "Let's Dance" 2022 drückt Clea-Lacy ihm sicherlich ganz fest die Daumen.