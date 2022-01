Übertragung und Wiederholung: So sehen Sie "Let's Dance" 2022

"Let's Dance" 2022 geht Mitte Februar in eine neue Runde auf RTL. Alle Infos zur Wiederholung und zur Übertragung im TV und Stream gibt es hier.

" Let's Dance" geht Mitte Februar in die 15. Runde. Auch in diesem Jahr wagen sich wieder zahlreiche prominente Gesichter auf das Tanzparkett der Kölner MMC Studios. Unterstützt werden sie von verschiedenen Profitänzerinnen und -tänzern, die wochenlang mit ihnen trainieren.

In jeder Folge urteilen die hochkarätige Jury vor Ort und die die Zuschauerinnen und Zuschauer vor den Bildschirmen über die Darbietung der Promis. Wer am wenigsten Punkte erhält, muss die Show, denn am Ende kann es nur einen neuen "Dancing Star" 2022 geben. Im letzten Jahr holte sich der isländische Fußballer Rúrik Gislason.

Wann sind die neuen Folgen von "Let's Dance" 2022 im TV bei RTL zu sehen? Wo lässt sich die Ausstrahlung der Sendung im Live-Stream verfolgen? Und gibt es Wiederholungen der Folgen zu sehen? Die Antworten auf diese Fragen und viele weitere Infos zur neuen Staffel der Tanz-Show bekommen Sie hier bei uns.

Video: ProSieben

Übertragung von "Let's Dance" 2022 im TV und Live-Stream

Die Tanzshow "Let's Dance" ist in diesem Jahr ab dem 18. Februar 2022 im TV zu sehen. Die neuen Folgen laufen in den darauffolgenden Wochen immer freitags zur Primetime um 20.15 Uhr bei RTL im Fernsehen. Parallel zur Ausstrahlung im TV, kann die Sendung auch zeitgleich im Stream bei RTL+ (ehemals TV Now) mitverfolgt werden.

Dafür ist jedoch der Abschluss einer kostenpflichtigen Premium-Mitgliedschaft bei dem Dienst von Nöten. Die Kosten für ein Abonnement bei RTL+ Premium belaufen nach Angaben der Mediengruppe auf 4,99 Euro im Monat. Das Angebot ist monatlich kündbar. Neukunden haben zudem die Möglichkeiten, den Dienst 30 Tage lang kostenlos zu testen.

Wiederholungen von "Let's Dance" 2022 online schauen

Sie sind zum regulären Ausstrahlungstermin um 20.15 Uhr bereits verplant und können die aktuelle Folge von "Let's Dance" 2022 daher nicht live im TV oder Stream anschauen? Kein Problem! RTL+ bietet Ihnen nämlich auch die Option die einzelnen Folgen nach der Ausstrahlung als Wiederholung anzuschauen.

Lesen Sie dazu auch

Dieser Service ist bis zu einem gewissen Zeitpunkt nach der TV-Ausstrahlung (in der Regel bis zu eine Woche lang) kostenlos möglich. Wenn Sie die Folge jedoch zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal in der Mediathek der Sendergruppe abrufen möchten, so ist der Abschluss einer kostenpflichtigen Mitgliedschaft notwendig.

Wie funktioniert das Punktesystem bei "Let's Dance"?

Nach jeder Performance wird die Leistung der Promis mit Punkten beurteilt. Doch wie funktioniert das Punktesystem eigentlich genau? Am Ende des Tanzes vergibt die dreiköpfige Fachjury bestehend Joachim Llambi, Motsi Mabuse und Jorge Gonzalez aus 1 bis 10 Punkte an das jeweilige Tanzpaar. Maximal lassen sich hier als 30 Punkte erzielen. Das Paar mit der niedrigsten Jury-Punktzahl erhält einen Punkt, während das Paar mit der höchsten Wertung 14 Punkte erhält - so lange noch 14 Prominente im Rennen sind. Die Maximalpunktzahl orientiert sich natürlich an der Anzahl der verbliebenen Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

Das Voting der Zuschauer funktioniert auf die gleiche Art und Weise: Alle Tanzpaare werden entsprechend der Anzahl der Anrufe in eine Rangfolge gebracht. Ein Punkt für das Paar mit den wenigsten Anrufen, 14 Punkte für das Paar mit den meisten Anrufen. Am Ende muss dann das Tanzpaar mit den wenigsten Punkten schließlich die Sendung verlassen. (AZ)