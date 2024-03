"Let's Dance" 2024: Mark Keller hat Angst, seine Söhne im Publikum zu entdecken

Schauspieler Mark Keller schwingt bei "Let's Dance" 2024 das Tanzbein. Hier gibt es alle Infos rund um seine Rolle bei "Der Bergdoktor", seine Söhne, seine Größe, sein Album und seinen Instagram-Account.

Schauspieler und Musiker Mark Keller scheint eine vergleichbar pragmatische Herangehensweise an seine Teilnahme bei " Let's Dance" 2024 zu haben: "Ich mache bei "Let's Dance" mit, weil ich Ende nächsten Jahres eine Tour mit meiner Show und meiner Musik plane. Da möchte ich auch bei einigen Stücken tanzen. [...] Und wo könnte ich besser Tanzen lernen als bei 'Let's Dance'?", sagte er im Vorfeld der Sendung zu RTL. Im Laufe der Sendetermine von Staffel 17 wird sich zeigen, wie Keller sich tatsächlich bei seinem Tanzkurs vor laufenden Kameras anstellt. Die TV-Zuschauer können sich vom Endergebnis bei der Übertragung von "Let's Dance" 2024 überzeugen.

Im Vorfeld der Sendung hat Keller gegenüber RTL zudem verraten, dass er an seiner Stelle eigentlich viel lieber seine beiden Söhne Joshua und Aaron als Teilnehmer in Staffel 17 von "Let's Dance" gesehen hätte. Nachdem daraus vorerst nichts geworden ist, will er sie nun aber auf keinen Fall im Publikum entdecken. Zu groß sei die Gefahr, dass die beiden ihn durch Schabernack von der Choreographie ablenken würden. Und das würde sicherlich Minuspunkte bei der Jury von "Let's Dance" 2024 geben. Allerdings ist Keller ja nicht allein auf dem Tanzparkett unterwegs, sondern geführt von einer der Profi-Tänzerinnen bei "Let's Dance", die im Notfall den Kurs nochmal korrigieren könnte. Für den Kurs der Sendung sind in der Rolle der Moderatoren Daniel Hartwich und Victoria Swarovski verantwortlich, wie auch schon im vergangenen Jahr.

Sie wollen wissen, aus welchen TV-Produktionen man den Schauspieler und Musiker Mark keller kennt, wie groß er ist und wer seine Söhne sind? Wir haben alle Informationen rund um Mark Kellers Rolle in der Serie "Der Bergdoktor", seine Größe, sein Album, seine Söhne und seinen Instagram-Account.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: ProSieben

Mark Keller bei "Let's Dance" 2024: Steckbrief inklusive Größe

Als Schauspieler dürfte Mark Keller großen Teilen des deutschen TV-Publikums bekannt sein. Zu den vermutlich weniger bekannten Fakten zählt dagegen, dass Keller laut Angaben auf seiner Homepage neben Deutsch und Englisch auch Türkisch spricht. Die wichtigsten Informationen über ihn im Überblick:

Name: Mark Keller

Geburtstag : 5. Mai 1965

: 5. Mai 1965 Geburtsort: Überlingen ( Baden-Württemberg )

( ) Größe: 181 cm

181 cm Beruf: Schauspieler und Musiker

Schauspieler und Musiker Sternzeichen : Stier

: Stier Sprachen: Deutsch, Englisch und Türkisch

Mark Keller bei "Let's Dance" 2024: Man kennt ihn aus der Serie "Der Bergdoktor"

Mark Keller hat seit Beginn seiner Karriere Mitte der 80er Jahre bereits einige Rollen im Film und Fernsehen übernommen: Nach eigenen Angaben hat er in 28 Filmen und 13 Serien mitgespielt. So war Keller im Laufe der Jahre zum Beispiel in den Serien "Rosamunde Pilcher", "Soko Köln", "Alarm für Kobra 11" und "Der Gute Bulle" zu sehen. Zu seinem Kinofilm-Repertoire gehört darüber hinaus "Macho Man", "11 1/2 Ritter" und "Barfuß". Eine seiner bekanntesten Rollen ist die in der Serie "Der Bergdoktor": Dort spielt Keller als Alexander Kahnweiler den besten Freund von Hauptfigur Martin Gruber. Schon seit der ersten Ausgabe des Bergdoktors im Jahr 2008 ist Keller Teil der Besetzung.

"Let's Dance" Teilnehmer Mark Keller auf Instagram - Gemeinsam mit seinen Söhnen

Auch auf der Social Media Plattform Instagram in Keller aktiv: Unter dem Namen markkeller_official postet er dort regelmäßig neue Inhalte - und das mit großem Erfolg. Er hat mit rund 190.000 Followern eine verhältnismäßig große Fanbase. Ebenfalls auf der Plattform Instagram findet man auch ein kurzes Video, das mit einem Augenzwinkern zeigen soll, wie seine beiden Söhne Joshua und Aaron ihn zur Teilnahme bei "Let's Dance" 2024 bewegt haben:

Lesen Sie dazu auch

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt von Instagram anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Meta Platforms Ireland Limited Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Auch darüber hinaus sind Joshua und Aaron fester Bestandteil von Kellers Leben - auch in der Öffentlichkeit. Er spricht regelmäßig über sie und postet immer wieder gemeinsame Fotos und Videos mit den beiden. Zudem veröffentlichen die beiden auch selbst regelmäßig Inhalte auf Instagram unter den Accountnamen "aaronkellerofficial" und "joshuakeller_".

Nicht nur Schauspieler: Mark Keller hat 2023 ein weiteres Album veröffentlicht

Nicht nur als Schauspieler ist Keller aktiv, sondern auch als Musiker. Ganze zwei Alben sowie zwei Singelauskopplungen hat er bereits veröffentlicht. Sein erstes Album trägt den Titel "Mark Keller" und erschien 1992. Das zweite Album mit dem Titel "Mein kleines Glück" erschien erst im vergangenen Jahr. Dazwischen veröffentlichte er 1993 den Song "Bel Ami" als Soundtrack zur Serie "Stern des Südens" und 2000 dann "You'll Never Find (Another Love Like Mine)", der Teil des Kinofilms "I love you baby" wurde.