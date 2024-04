"Let's Dance" 2024: Das sind die Moderatoren Daniel Hartwich und Victoria Swarovski

"Let's Dance" 2024 setzt auf die bewährten Moderatoren. Hier stellen wir Victoria Swarovski und Daniel Hartwich vor.

Auch 2024 gibt es wieder eine neue Staffel von " Let's Dance". Wie gewohnt übernimmt die Übertragung von "Let's Dance 2024 der Sender RTL. Geschult und unterstützt durch professionelle Tänzer kämpfen die "Let's Dance"-Kandidaten 2024 um den Sieg - oder besser gesagt tanzen. Dabei werden sie genau beobachtet und bewertet durch die Jury von "Let's Dance" 2024.

Bei den Moderatoren setzt RTL auf das bewährte Duo der vergangenen Staffeln: Damit führen wieder Daniel Hartwich und Victoria Swarovski durch die Sendetermine der Show. Das sind der Moderator und die Moderatorin im Kurz-Porträt.

Moderatoren von "Let's Dance" 2024: Das ist Moderator Daniel Hartwich

Daniel Hartwich gehört bei RTL sozusagen zum Inventar. Große Shows wie Supertalent, Dschungelcamp und eben "Let's Dance" haben ihn zu einer Art Sendergesicht gemacht.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Der gebürtige Frankfurter hat nach seinem Germanistik- und Politik-Studium für Radio und Fernsehen gearbeitet. Bei ZDF und KiKa war er in diversen Kindersendungen zu sehen, bevor er bei den Privatsendern durchstartete. Er moderierte 2008 bereits "Das Supertalent" und gemeinsam mit Nazan Eckes und später Sylvie Meis (damals noch Sylvie van der Vaart) "Let's Dance". In der Co-Moderation an der Seite von hübschen Frauen ist er also vielseitig erprobt.

Seit 2020 moderiert der 44-Jährige bei RTL außerdem die Shows "Zeig uns Deine Stimme!" und "Lego Masters", sowie seit 2022 "Ohne Limit". Letztes Jahr war er Moderator bei "Big Bounce – Die Trampolin-Show" – er ist also inzwischen nicht nur bei "Let’s Dance" eine bekannte Größe.

Daniel Hartwich ist Moderator bei "Let's Dance" 2023. Foto: Henning Kaiser, dpa (Archiv)

Victoria Swarovski ist bei "Let's Dance" 2024 wieder Moderatorin

Victoria Swarovski wurde 1993 in Innsbruck geboren. Sie wuchs unter anderem in Deutschland auf und besuchte ein Internat in Rosenheim. Mit 16 Jahren hatte sie einen Auftritt in einer Fernsehshow von Mario Barth – dank ihrer Eigeninitiative. Die Einladung zur Sendung hatte die ambitionierte Sängerin sich nämlich gesichert, als sie in einem Supermarkt auf den Comedian traf und ihn spontan von ihrem Gesangtalent überzeugte. 2010 erhielt sie schließlich ihren ersten Plattenvertrag.



Weil die Kristall-Prinzessin sich nicht auf dem Erfolg des Familienunternehmens ausruhen wollte, trat Victoria Swarovski zunächst ohne ihren berühmten Nachnamen auf und brachte die Debüt-Single "One in a Million" als Victoria S. auf den Markt. 2016 war Victoria Swarovski Kandidatin bei der neunten Staffel von Let's Dance und stellte sich mit ihrem Profi-Tanzpartner der kritischen Jury. Im Finale setzte sie sich gegen ihre Konkurrenten durch und schnappte sich den Titel "Dancing Star 2016".

Lesen Sie dazu auch

Auch Victoria Swarovski gehört wieder zu den Moderatoren von "Let's Dance" 2023. Foto: Felix Hörhager, dpa

Zusammen mit Dieter Bohlen und Bruce Darnell saß Victoria Swarovski in der Jury von "Das Supertalent" 2016. 2018 übernahm sie zusammen mit Daniel Hartwich die Moderation von "Let's Dance" und wurde damit die Nachfolgerin von Sylvie Meis. Doch das ist noch nicht alles: Im Jahr 2020 hatte sie einen Fernsehauftritt bei "Das Supertalent" auf RTL und 2022 bei der ARD-Show "Wer weiß denn sowas? XXL".

Auch als Schauspielerin stand Victoria Swarovski bereits vor der Kamera. In der ZDF-Serie "Das Traumschiff" trat die Österreicherin 2021 in der Episode "Malediven/Thaa Atoll" als Tanzlehrerin auf. Im selben Jahr wurde sie zur Unternehmensgründerin der veganen Kosmetiklinie Orimei, die sie seither vermarktet. 2024 ist sie wieder Moderatorin bei "Let’s Dance" und ist mittlerweile nicht mehr aus der Show wegzudenken. (holc)