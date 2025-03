Osan Yaran ist raus bei „Let‘s Dance“ 2025: Er wollte die Jury nicht zum Lachen bringen

„Let‘s Dance“ geht 2025 in die 18. Staffel und schickt erneut mehrere Kandidatinnen und Kandidaten aufs Tanzparkett. In der beliebten RTL-Show treten Prominente mit professionellen Tanzpartnern an, um sich Woche für Woche neuen tänzerischen Herausforderungen zu stellen. Die Jury mit Jorge González, Motsi Mabuse und Joachim Llambi bewertet die Darbietungen, während die Zuschauer über ein Voting mitentscheiden können. Moderiert wird die Sendung auch dieses Jahr wieder von Daniel Hartwich und Victoria Swarovski.

In diesem Jahr wagte sich auch Comedian Osan Yaran aufs Tanzparkett. Der 38-Jährige ist für seine humorvollen Alltagsbeobachtungen bekannt. Tanzen ist für den Komiker mit türkischen Wurzeln Neuland. Deshalb betrachtete er „Let‘s Dance“ als eine völlig neue Herausforderung. Auch wenn er die Show bereits in der ersten Folge verlassen musste, stellen wir den türkischen „Kiez-Ossi“, wie er sich selbst umschreibt, hier näher vor.

Osan Yaran: Vom Lidl-Filialleiter auf die Comedy-Bühne

Osan Yaran wurde 1986 in Berlin-Wedding geboren und zog mit 18 Jahren mit seiner Familie nach Spandau-Staaken. In seinen Programmen bezeichnet er sich deshalb gerne als „Ossi-Türke“ und verarbeitet seine Erlebnisse aus dem Kiez oder der Ehe humorvoll auf der Bühne. Bevor er ins Rampenlicht trat, arbeitete er im Einzelhandel bei Lidl – zunächst als Verkäufer, später sogar als Filialleiter. Nach eigenen Aussagen wollte er mit dem Gehalt seine Hochzeit finanzieren, bevor er schließlich den Schritt in die Comedy wagte. Auch in den sozialen Medien postet er fleißig Ausschnitte aus seinen Auftritten:

Seine Comedy-Karriere begann im Jahr 2014. Innerhalb weniger Jahre baute er sich online eine Fangemeinde auf und gewann den „RTL Comedy Grand Prix“. 2017 durfte er die Moderation der „Talentschmiede“ im Quatsch Comedy Club übernehmen. Seitdem ist er regelmäßig in TV-Formaten wie „NightWash“ oder „Comedy Grenzgänger“ zu sehen. 2024 startete er mit seinem aktuellen Bühnenprogramm „Aus Prinzip!“, mit dem er 2025 auf Tour ist.

Osan Yaran ist Familie wichtig: Verheiratet, Sohn und Bruder

Obwohl Osan Yaran auf der Bühne scheinbar viel von sich preisgibt, hält er sein Privatleben weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Bekannt ist nur, dass er Anfang 20 heiratete und einen Sohn hat. Später folgte laut RTL die Scheidung, ebenfalls ein Thema, das er in seinen Programmen humorvoll verarbeitet. Traut man seinem Comedy-Programm, dann hat Osan Yaran offenbar einen jüngeren Bruder, über den er häufiger auf und neben der Bühne spricht.

Neben seiner Bühnenkarriere betreibt er gemeinsam mit Sandra Sprünken den Podcast „Stabile Nachbarn“, in dem er über Familienalltag, seinen Berliner Kiez und kulturelle Eigenheiten spricht. Aktuell erscheint jeden Mittwoch eine neue Folge in der ARD-Audiothek und anderen Podcast-Plattformen.

Osan Yaran bei „Let‘s Dance“: Sein Auftritt soll kein Comedy-Programm werden

Neben seinen Comedy-Engagements stellte sich Osan Yaran bereits anderen TV-Herausforderungen. 2021 nahm er an „Unbreakable – Wir machen Dich stark!“ teil, einer RTL-Show, in der Prominente über sich hinauswachsen sollten. Nun steht mit „Let‘s Dance“ eine ganz andere Herausforderung an: „Wahrscheinlich endet es mit Nasenbluten, dennoch erwarte ich, dass ich danach ein ganz anderes Körpergefühl habe und meiner Frau auf der Tanzfläche endlich die Stirn bieten kann“, gab der Comedian humorvoll gegenüber RTL an.

Mit Disziplin, Respekt und der nötigen Portion Humor will er sich also in die Herzen der Jury und des Publikums tanzen. Das wird bei den strengen und erfahrenen Jury-Mitgliedern wie Joachim Llambi auch nötig sein. Sollte er schneller herausfliegen als gedacht, dann steht er spätestens im Mai wieder auf der Bühne - dann mit seinem aktuellen Show-Programm.