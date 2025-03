„Let's Dance“-Profis 2025: Die Tänzerinnen und Tänzer sowie alle Tanzpaare in Staffel 18

Bei RTL wird derzeit an Freitagabenden wieder getanzt: Staffel 18 des beliebten Tanzformats startete kürzlich mit der obligatorischen Kennenlernshow. In der Auftaktfolge erfuhren die vierzehn teilnehmenden Promis, mit welchem erfahrenen Profi sie in den kommenden Wochen trainieren werden. Die Jury besteht in diesem Jahr wieder aus Joachim Llambi, Motsi Mabuse und Jorge González, als Moderatoren führen nach wie vor Victoria Swarovski und Daniel Hartwich durch die Sendung. Für die Übertragung von „Let‘s Dance“ 2025 ist derweil wie gewohnt RTL zuständig.

Obwohl bei der Tanzshow in erster Linie die Promis und deren Entwicklung auf dem Parkett im Vordergrund stehen, sind die Profitänzerinnen und Tänzer natürlich ebenso wichtig für das Format. Viele von ihnen genießen inzwischen selbst einen gewissen Bekanntheitsgrad und haben sich über die Jahre eine eigene Fangemeinde aufgebaut. Welche professionellen Tänzer in Staffel 18 von „Let‘s Dance“ dabei sind, lesen Sie hier.

„Let's Dance“ 2025: Alle Profitänzer und Tanzpaare in Staffel 18

Das sind die Profitänzerinnen bei „Let‘s Dance“ 2025:

Malika Dzumaev (34, aus Bremen) - Tanzpartnerin von Ben Zucker

"Dancing Star 2024" Gabriel Kelly mit Malika Dzumaev Foto: RTL / Stefan Gregorowius

Geboren in Petrowsk (Russland), lebt seit 2001 in Deutschland

Erfolge im Tanzsport mit ihrem ehemaligen Lebenspartner Zsolt Sándor Cseke, darunter Nordeuropameister-Titel

Bachelorabschluss in Public Health und A-Wertungsrichterlizenz im Tanzsport

Gewann 2022 das „Let‘s Dance“-Weihnachtsspecial mit Rurik Gislason

„Let‘s Dance“-Gewinnerin 2024 mit Gabriel Kelly

Patricija Ionel (30, aus Hamburg) - Tanzpartnerin von Taliso Engel

Patricija Ionel und Taliso Engel Foto: RTL / Stefan Gregorowius

Geboren in Vilnius (Litauen), lebt seit 2019 in Deutschland

Ehemalige "Miss Litauen" und Designerin von "Bellatricia Refined"

Erfolge im Tanzsport, Finalistin bei Weltmeisterschaften und Miss International

Seit Januar 2022 verheiratet mit ihrem Tanzpartner Alexandru Ionel

Kathrin Menzinger (36, aus Wien) - Tanzpartnerin von Roland Trettl

Kathrin Menzinger und Roland Trettl Foto: RTL / Stefan Gregorowius

Begann mit 3 Jahren Ballett zu tanzen, erreichte mit 13 Jahren das Finale der Staatsmeisterschaft Latein

Erfolge mit Tanzpartner Vadim Garbuzov, darunter mehrfache Weltmeistertitel im Showdance

Autorin, Bäckerin, und Gewinnerin des deutschen Kochbuchpreises für "Let's Bake! Meine liebsten Weihnachtsplätzchen"

„Let‘s Dance“-Gewinnerin 2015 und 2022 mit Hans Sarpei und René Casselly

Gewinnerin des „Let‘s Dance“-Weihnachtsspecials 2024 mit René Casselly

Anastasia Maruster (27, aus Pforzheim) - Tanzpartnerin von Fabian Hambüchen

Anastasia Maruster und Fabian Hambüchen Foto: RTL / Stefan Gregorowius

Tanzt zum zweiten Mal bei "Let’s Dance" mit

Geboren in Moldawien, lebt in Pforzheim

Seit dem 6. Lebensjahr als Tänzerin aktiv, ist Trainerin mit Lizenz für Junioren, Latein- und Standardturnier-Gruppen

Seit August 2024 verheiratet mit ihrem Tanzpartner Sergiu Maruster

Ekaterina Leonova (37, aus München) - Tanzpartnerin von Diego Pooth

Ekaterina Leonova Foto: Rolf Vennenbernd/dpa

Geboren in Wolgograd (Russland), lebt seit 2008 in Deutschland

Begann mit 10 Jahren mit Standard und Latein

Erfolgreiche Tanzkarriere mit zahlreichen Titeln und Auszeichnungen

"Let’s Dance"- Gewinnerin 2017, 2018 und 2019 mit Gil Ofarim, Ingolf Lück und Pascal Hens

Master in Betriebswirtschaftslehre

Renata Lusin (37, aus Düsseldorf) - Tanzpartnerin von Marc Eggers

Renata Lusin und Marc Eggers Foto: RTL / Stefan Gregorowius

Geboren in Kasan (Russland), zog mit 16 Jahren nach Deutschland

Tanzt seit ihrem 11. Lebensjahr

Seit Mai 2014 verheiratet mit ihrem Tanzpartner Valentin Lusin

„Let‘s Dance“-Gewinnerin 2021 mit Rurik Gislason

Gewann 2021 und 2022 die „Let‘s Dance“-Profichallenge

Christina Hänni (35, aus Thun) - Tanzpartnerin von Osan Yaran

Christina Hänni und Osan Yaran Foto: RTL / Stefan Gregorowius

Geboren in Bischkek (Kirgisistan), tanzt seit ihrem 9. Lebensjahr

Von 2002 bis 2016 Turniertänzerin in Deutschland

Lernte ihren Ehemann Luca Hänni 2020 bei „Let‘s Dance“ kennen

Zog 2023 von Köln in die Schweiz

Abgeschlossenes Psychologie-Studium

Das sind die Profitänzer bei „Let‘s Dance“ 2025:

Zsolt Sándor Cseke (37, aus Bremen) - Tanzpartner von Sandra Safiulov

Zsolt Sándor Cseke und Sandra Safiulov alias „selfiesandra" Foto: RTL / Stefan Gregorowius

Geboren in Salonta (Rumänien), tanzt seit 2002

Seit 2015 Tanzpartner von Malika Dzumaev

Norddeutscher Meister S-Latein, Finalist bei Deutschen Meisterschaften

Wirkt 2025 zum vierten Mal als Profi bei „Let‘s Dance“ mit

Alexandru Ionel (30, aus Hamburg) - Tanzpartner von Marie Mouroum

Alexandru Ionel und Marie Mouroum Foto: RTL / Stefan Gregorowius

Geboren in Moldau, tanzt seit seinem 7. Lebensjahr

Deutsche und moldauische Meistertitel mit Patricija Ionel

Zahnarzt, Modelabel-Besitzer, Vater von drei Kindern und Teilnehmer beim " RTL- Turmspringen"

Tanzt 2025 zum vierten Mal bei „Let‘s Dance“ mit

Massimo Sinató (44, aus Mannheim) - Tanzpartner von Paola Maria

Massimo Sinató und Paola Maria Foto: RTL / Stefan Gregorowius

Geboren in Mannheim, erfolgreicher Profitänzer

Hat sizilianische Wurzeln

Gewann "Let’s Dance" 2010 und 2020 mit Sophia Thomalla und Lili Paul-Roncalli

Sieger bei der „Let‘s Dance“-Profichallenge 2019 und 2024

Lernte seine Ehefrau Rebecca Mir bei „Let‘s Dance“ kennen

Valentin Lusin (38, aus Düsseldorf) - Tanzpartner von Christine Neubauer

Valentin Lusin und Christine Neubauer Foto: RTL / Stefan Gregorowius

Geboren in Sankt Petersburg (Russland), kam mit sieben Jahren nach Deutschland

Weltmeister im Showdance Standard mit seiner Ehefrau Renata

Studium in Sport und Biologie auf Lehramt, Trainer und Wertungsrichter

„Let‘s Dance“-Sieger 2023 mit Anna Ermakova

Vadim Garbuzov (37, aus Wien) - Tanzpartner von Jeannette Biedermann

Vadim Garbuzov und Jeanette Biedermann Foto: RTL / Stefan Gregorowius

Geboren in Charkiw (Ukraine), kam 2004 nach Österreich

Mehrfacher Weltmeister im Showdance mit Kathrin Menzinger

Dreifacher "Dancing Stars"-Gewinner, tanzte im ersten Männerpaar bei "Let’s Dance"

Choreograph für Musicalproduktionen, erfolgreich in Showdance und Latein

Sergiu Maruster (32, aus Pforzheim) - Tanzpartner von Leyla Lahouar

Sergiu Maruster und Leyla Lahouar Foto: RTL / Stefan Gregorowius

Geboren in Rumänien, tanzt seit seinem 11. Lebensjahr

Seit 2017 der Tanzpartner von Anastasia Maruster

Profitänzer in der Sparte Lateinamerikanische Tänze, Tanztrainer und Wertungsrichter

Tanzt 2025 zum ersten Mal als Profi bei „Let‘s Dance“ mit

Evgeny Vinokurov (34, aus Bremen) - Tanzpartner von Simone Thomalla

Evgeny Vinokurov und Simone Thomalla Foto: RTL / Stefan Gregorowius

Geboren in Tjumen (Russland), zog 2005 nach Deutschland

Turniertänzer, Tanztrainer und Unternehmensberater

Konzentriert sich seit 2012 auf lateinamerikanische Tänze

Nimmt 2025 zum vierten Mal als Profi an „Let‘s Dance“ teil