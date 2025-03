Roland Trettl ist raus bei „Let‘s Dance“ 2025 – raus aus der Küche, ab aufs Parkett

Seit 2006 wird bei RTL schon um die Wette getanzt. „Lets Dance“ zählt zu den erfolgreichsten RTL-Formaten und begeistert regelmäßig Millionen Zuschauer. Die Tanzshow startet 2025 in ihre 18. Staffel. Anfangs treten insgesamt 14 Promis mit ihren Tanzpartnern auf. Die Kandidatinnen und Kandidaten bekommen jeweils einen professionellen Tänzer an ihre Seite, mit dem sie gemeinsam als Tanzpaar antreten, trainieren und Woche für Woche ihr Können auf dem Parkett unter Beweis stellen.

Die beiden Moderatoren Daniel Hartwich und Victoria Swarovski führen wieder durch die Show. Auch in der Jury von „Let's Dance“ 2025 dürfen sich die Zuschauerinnen und Zuschauer auf bekannte Gesichter einstellen. Die Sendung wird an 13 Sendeterminen ausgestrahlt.

Roland Trettl, der gebürtige Südtiroler wollte sich bei „Lets Dance“ 2025 nun dieser neuen Herausforderung stellen. In Show 2 ist er jedoch bereits rausgeflogen. In der Küche jongliert er mit Zutaten, und am Herd beherrscht er das perfekte Timing – doch wie sieht es auf der Tanzfläche aus? Hier stellen wir Ihnen den Profikoch, Moderator und Autor im Porträt vor.

Roland Trettl: Spitzenkoch und ehemaliger Restaurant Ikarus-Chef tritt bei „Let's Dance“ 2025 an

Roland Trettl wurde 1971 in Bozen, Südtirol, geboren und machte sich als Spitzenkoch einen Namen. Mit 16 Jahren begann er seine Ausbildung als Koch. Heute ist er ein Spitzenkoch mit internationaler Erfahrung. Er sammelte wertvolle Erfahrungen in der Gastronomie während er in Tokio als Food-and-Beverage Trainer arbeitete. Auch auf Mallorca war er in einem Restaurant Küchenchef und bekam mit seinem Team seinen ersten Michelin-Stern.

Seine Kochkünste stellte er als Küchenchef im Restaurant „Ikarus“ am Flughafen Salzburg ein weiteres Mal unter Beweis. In seiner Rolle als Executive Chef führte er dort ein einzigartiges Konzept ein. Unter seiner Leitung wurde das Restaurant mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet und erhielt zudem weitere Ehrungen von Gault Millau und Falstaff.

Neben seiner Arbeit als Koch und Moderator ist Roland Trettl auch als Autor tätig. Er hat mehrere Kochbücher veröffentlicht, darunter „kochen zu zweit“ und „Nachschlag“ in denen er Einblicke in seine kulinarische Philosophie und Erfahrungen aus der Sterneküche gibt.

Teilnehmer Roland Trettl bei „Let's Dance“ 2025: Vom Spitzenkoch bis hin zur TV-Persönlichkeit

Seit 2016 ist Roland Trettl regelmäßig im Fernsehen zu sehen. Seine erste feste Rolle übernahm er als Coach in der Kochshow „The Taste“, wo er bis 2018 Kandidaten begleitete. Anschließend trat er in verschiedenen Formaten wie „Kitchen impossible“ und „Grill den Profi“ auf, in denen er sich kulinarischen Herausforderungen stellte. 2018 wechselte er von reinen Kochformaten in den Bereich der Dating-Unterhaltung und übernahm die Moderation der VOX-Show „First Dates – ein Tisch für zwei“. In der Sendung begleitet er Singles, die sich bei einem gemeinsamen Essen kennenlernen. Zwei Jahre später erfolgte das Spin-off „First Dates Hotel“. Neben seinen festen Moderationsrollen tritt Roland Trettl auch weiterhin in verschiedenen Kochshows auf – sei es als Gastjuror oder als Gegner in Kochduellen.