Let's Dance: Christina und Luca Hänni posten erstes Baby-Foto

Christina und Luca Hänni sind Eltern geworden. Die beiden Let's Dance-Stars posteten ihr erstes Baby-Foto auf Instagram.

Monatelang ließen Christina und Luca Hänni ihre Fans auf Instagram an deren Schwangerschaft teilhaben. Zahlreiche Fotos und Videos zeigten die Entwicklung des Babybauches. Auf teils amüsante Weise konnte man zusehen, wie Christinas Bauch immer größer wurde. Erst neulich erlebte Christina eine Überraschungs-Babyparty.

Und jetzt ist es endlich soweit: die Let's Dance-Stars haben die Geburt ihres Babys bekannt gegeben. Die 34-jährige Profitänzerin veröffentlichte am Sonntag einen Post bei Instagram, auf dem sie schreibt: "Unsere Familienband hat eine neue Bandleaderin! Aus einem Duo wird ein Trio und der Ton wird von ihr ganz perfekt neu angegeben. Wir genießen unsere gemeinsame Kennenlernzeit und bedanken uns von Herzen für alle Glückwünsche und Gedanken an uns 3!"

Vor Kurzem hatten die nun frisch gebackenen Eltern bekannt gegeben, dass es ein Mädchen wird, wie jetzt auch aus dem Text hervorgeht. Dazu postete Christina das Foto eines Babyfußes, welches von zwei Händen umgeben ist. Wann genau das Baby zur Welt kam, ließen die TV-Stars allerdings offen.

Let's Dance-Stars erhalten zahlreiche Glückwünsche

Die Reaktionen auf das Babyglück blieben natürlich nicht aus. Am Dienstagvormittag (18. Juni) zählte der Instagram-Post bereits über 198.000 "Gefällt mir"-Angaben und mehr als 10.000 Kommentare. Auch zahlreiche Promis - vor allem andere Let's Dance-Stars - freuten sich über die schöne Nachricht und gratulierten der Familie.

Die Tänzerin Regina Luca schreibt: "Was für tolle Nachrichten! Herzlichen Glückwunsch liebe Christina Hänni und lieber Luca Hänni. Wunderschöne Kennenlernenzeit und genießt die Zeit zu dritt." Ähnliche Worte gab es von der Tänzerin Katja Kalugina: "Aahh, herzlichen Glückwunsch! Genießt die Zeit als Family, ihr lieben." Der ehemalige Let's Dance-Profi Andrzej Cibis formuliert es so: "Herzlichen Glückwunsch! Willkommen auf der Welt, kleines Minibambi!" Und die Let's Dance-Tänzerin Renata Lusin schreibt: "Oh mein Gott! Herzlichen Glückwunsch. Das schönste Glück der Welt ist da. Genießt die Kennenlernzeit." Die 37-Jährige weiß, wovon sie spricht, denn sie ist im Frühling selbst Mama geworden.

Damit bleibt es also bloß, Christina und Luca Hänni alles Gute mit ihrem Baby zu wünschen.

Übrigens: Christina Hänni ist nicht der einzige Let's Dance-Star, der nun schwanger war. Auch Patricija und Alexandru Ionel haben Baby-News verkündet. Und Isabel Edvardsson hat vor kurzem ihr drittes Baby bekommen.